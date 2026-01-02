Cyber Fraud: साइबर ठग फिर कर रहे वार, लेकिन इस बार तरीके पुराने; नए शिकार

सोबन सिंह गुसांई, देहरादून। डिजिटल युग में जहां एक ओर तकनीक ने जीवन को आसान बनाया है वहीं साइबर अपराधियों ने इसी तकनीक को हथियार बना दिया है। हैरानी की बात यह है कि साइबर ठग आज भी पुराने तरीकों से लोगों को निशाना बना रहे हैँ, फिर भी हर दिन नए शिकार उनके जाल में फंस रहे हैं। पुलिस की ओर से चलाए जागरूकता अभियान व समाचारपत्रों में प्रतिदिन खबरें प्रकाशित होने के बावजूद भी साइबर ठगी की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नववर्ष के पहले दिन ही साइबर ठगी के तीन मामले सामने आए हैं। साइबर ठगों ने उत्तराखंड के तीन व्यक्तियों से 2.67 करोड़ रुपये की साइबर ठगी कर दी। साइबर ठगों का ठगी करने का तरीका पुराना था, लेकिन इसके बाद भी ठग करोड़ों रुपये की साइबर ठगी करने में कामयाब हो गए। इनमें से एक डिजिटल अरेस्ट जब कि दो मामले में निवेश के नाम पर ठगी के हैँ। तीनों मामलों में साइबर ठगी की शुरुआत अज्ञात नंबर से काल करके हुई, जिसके बाद ठगों ने उनकी जिंदगी भर की कमाई लूट ली।

15 दिन तक ठगते रहे, फिर भी नहीं हुआ आभासा तपोवन रायपुर निवासी राजकुमार को ठगों ने 15 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा, लेकिन फिर भी उन्हें ठगी का एहसास नहीं हुआ। आरोपितों ने खुद को सीबीआइ पुलिस आफिसर इंचार्ज संदीप राव व इन्वेस्टिगेशन आफिसर शिवा सुब्रमणि, साइबर क्राइम डिपार्टमेंट मुंबई बताया। व्‍हा

पुण्य कमाने आए, लेकिन दूर नहीं हुआ लालच विदेश में रहकर इंजीनियर आदित्य कुमार ने काफी पैसा कमाया और इसके बाद उनके दिल में पुण्य कमाने की बात जागी। वह शांतिकुंज हरिद्वार पहुंचे, लेकिन फिर भी लालच दूर नहीं हुआ और लालच में आकर उन्होंने 90.78 लाख रुपये गंवा दिए। ठगों ने उन्हें 200 रुपये मुनाफे के छोटे से लालच में फंसाया और इसके बाद उन्हें मोटा मुनाफा का झांसा देते हुए उनसे लाखों रुपये की ठगी कर दी। निवेश के नाम पर ठग उनसे रकम जमा करवाते रहे और वह ठगों के जाल में फंसते रहे।