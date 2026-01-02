कुरुक्षेत्र: अमेरिका से महंगे गिफ्ट भेजने का झांसा, जालसाजों ने डाकपाल से ठगे 2.45 लाख रुपये
जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से साइबर ठगी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां साइबर ठग ने डाक विभाग में तैनात डाकपाल को अमेरिका से गिफ्ट भेजने का झांसा देकर उससे दो लाख 45 हजार रुपये ऐंठ लिए।
पीड़ित के अनुसार, ठग ने फेसबुक के जरिए दोस्ती कर पहले भरोसा जीता और फिर कस्टम ड्यूटी, टैक्स व जुर्माने के नाम पर पैसे ट्रांसफर कराए। थाना साइबर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती
झांसा निवासी गुरविंद्र सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि करीब दो महीने पहले फेसबुक पर उसकी दोस्ती डा. इवान नामक एक व्यक्ति से हुई, जिसने खुद को अमेरिका का नागरिक बताया। उन दोनों के बीच वाट्सऐप पर बातचीत होने लगी। 24 दिसंबर को इवान ने भारत आने और उसके लिए गिफ्ट लाने की बात कही।
कस्टम ड्यूटी के नाम पर ठगी
उसी शाम एक महिला का फोन आया, जिसने खुद को मुंबई एयरपोर्ट की अधिकारी बताते हुए कहा कि इवान अमेरिका से महंगे गिफ्ट और तय सीमा से अधिक अमेरिकी डॉलर लेकर आया है, जिसे कस्टम क्लियर कराने के लिए 55 हजार रुपये देने होंगे।
दोस्त को परेशानी में समझकर गुरविंद्र सिंह ने अपने जीजा वीरेंद्र सिंह से बात की। उसके जीजा ने अपने बैंक खाते से बताए गए खाते में 55 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए।
2 लाख ₹40 हजार की डिमांड
महिला ने दोबारा फोन करके अतिरिक्त डॉलर लाने पर एक लाख 90 हजार रुपये टैक्स देने की बात कही। इवान द्वारा भेजे गए दूसरे खाते में यह रकम भी भेज दी गई। कुछ देर बाद महिला ने इंटरनेशनल करेंसी के नाम पर आईएमएफ का दो लाख 40 हजार रुपये जुर्माना भरने की बात कही, जिसके बाद उसे शक हुआ।
उसने जब डा. इवान और महिला के नंबरों पर संपर्क करने की कोशिश की तो उन दोनों के फोन बंद मिले।
साइबर थाना कुरुक्षेत्र में FIR दर्ज
इसके बाद पीड़ित गुरविंद्र सिंह ने साइबर थाना कुरुक्षेत्र में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है।
