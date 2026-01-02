साइबर अपराधी से नाना पाटेकर ने वसूले 60 हजार, उत्तर प्रदेश पुलिस ने तैयार कराई लघु फिल्म

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर ने साइबर अपराधी से 60 हजार रुपये ठग लिए। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा जारी की गई एक लघु फिल्म में साइबर अपराध से बचने को लेकर लोगों को जागरूक करने के तरीके दिखाए गए हैं।

इन्हीं तरीकों का इस्तेमाल कर नाना पाटेकर से साइबर अपराधी से 60 हजार रुपये ठगे थे। इस फिल्म को पुलिस इंटरनेट मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों और सिनेमा हालों में प्रदर्शित कराने की तैयारी कर रही है। फिल्म में साइबर अपराधी नाना पाटेकर को फोन करता है और कहता है कि हैलो दुश्यंत मिश्रा बोल रहे हैं। दूसरी तरफ से साइबर अपराधी बोलता है कि वह मुंबई पुलिस से बोल रहा है। आपके विरुद्ध मनी लांड्रिंग व कई अन्य मामलों में एफआइआर दर्ज की गई है। साथ ही 15 लाख रुपये की मांग की।

इतनी देर में नाना पाटेकर समझ गए कि सामने वाला उन्हें ठगने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि उनके पास इतनी राशि नहीं है। पत्नी के गहने गिरवी रखे हैं। उसे छुड़ाकर ही राशि दे सकते हैं। वे कहते हैं कि ज्वेलर गहने छोड़ने के लिए 35 हजार रुपये मांग रहा है।

साइबर अपराधी ने 15 लाख के लालच में नाना पाटेकर को 35 हजार रुपये आनलाइन ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद नाना पाटेकर ने 25 हजार रुपये और मांगे। साइबर अपराधी ने उन्हें यह राशि भी भेज दी। मोबाइल फोन की घंटी बजती है तो साइबर अपराधी को पता चला कि दूसरों को ठगने वाले को नाना पाटेकर ने ही ठग लिया है।