    साइबर अपराधी से नाना पाटेकर ने वसूले 60 हजार, उत्तर प्रदेश पुलिस ने तैयार कराई लघु फिल्म

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 08:23 AM (IST)

    नाना पाटेकर ने एक साइबर अपराधी को 60 हजार रुपये का चूना लगाया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने साइबर अपराध जागरूकता पर एक लघु फिल्म बनाई है, जिसमें नाना पाटेकर ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर ने साइबर अपराधी से 60 हजार रुपये ठग लिए। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा जारी की गई एक लघु फिल्म में साइबर अपराध से बचने को लेकर लोगों को जागरूक करने के तरीके दिखाए गए हैं।

    इन्हीं तरीकों का इस्तेमाल कर नाना पाटेकर से साइबर अपराधी से 60 हजार रुपये ठगे थे। इस फिल्म को पुलिस इंटरनेट मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों और सिनेमा हालों में प्रदर्शित कराने की तैयारी कर रही है।

    फिल्म में साइबर अपराधी नाना पाटेकर को फोन करता है और कहता है कि हैलो दुश्यंत मिश्रा बोल रहे हैं। दूसरी तरफ से साइबर अपराधी बोलता है कि वह मुंबई पुलिस से बोल रहा है। आपके विरुद्ध मनी लांड्रिंग व कई अन्य मामलों में एफआइआर दर्ज की गई है। साथ ही 15 लाख रुपये की मांग की।

    इतनी देर में नाना पाटेकर समझ गए कि सामने वाला उन्हें ठगने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि उनके पास इतनी राशि नहीं है। पत्नी के गहने गिरवी रखे हैं। उसे छुड़ाकर ही राशि दे सकते हैं। वे कहते हैं कि ज्वेलर गहने छोड़ने के लिए 35 हजार रुपये मांग रहा है।

    साइबर अपराधी ने 15 लाख के लालच में नाना पाटेकर को 35 हजार रुपये आनलाइन ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद नाना पाटेकर ने 25 हजार रुपये और मांगे। साइबर अपराधी ने उन्हें यह राशि भी भेज दी। मोबाइल फोन की घंटी बजती है तो साइबर अपराधी को पता चला कि दूसरों को ठगने वाले को नाना पाटेकर ने ही ठग लिया है।

    डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया कि यह लघु फिल्म हाल ही में कानपुर में सामने आई उस वास्तविक घटना पर आधारित है, जिसमें एक जागरूक नागरिक ने “डिजिटल अरेस्ट” के नाम पर की जा रही साइबर ठगी की कोशिश को सूझबूझ से विफल कर दिया।