अंकिता भंडारी हत्याकांड : कांग्रेसियों ने विधायक रेणु बिष्ट के आवास को किया कूच, पुलिस ने रास्ते में रोका

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश: अंकिता भंडारी हत्याकांड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट के ऋषिकेश स्थित निजी आवास का घेराव के लिए कूच गिया। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रास्ते में कार्यकर्ताओं को रोक दिया।

महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला, जिलाध्यक्ष अंशुल त्यागी के नेतृत्व में गौरा देवी चौक से कार्यकर्ता नारेबाजी कर विधायक के प्रगति विहार स्थित आवास के लिए निकले।

आवास जाने वाले दोनों मार्गों को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। उसके बाद कार्यकर्ता बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए। पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया। प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने आरोप लगाया कि सरकार वीआइपी को बचाने में लगी है। मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।