    अंकिता भंडारी हत्याकांड : कांग्रेसियों ने विधायक रेणु बिष्ट के आवास को किया कूच, पुलिस ने रास्ते में रोका

    By Sunil Negi Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 04:02 PM (IST)

    अंकिता भंडारी हत्याकांड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट के ऋषिकेश स्थित आवास का घेराव करने का प्रयास किया। पुलिस ने बैरिकेडिंग ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    बैरिकेडिंग लगाकर रास्ते में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकती हुई।

    जागरण संवाददाता, ऋषिकेश: अंकिता भंडारी हत्याकांड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट के ऋषिकेश स्थित निजी आवास का घेराव के लिए कूच गिया। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रास्ते में कार्यकर्ताओं को रोक दिया।

    महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला, जिलाध्यक्ष अंशुल त्यागी के नेतृत्व में गौरा देवी चौक से कार्यकर्ता नारेबाजी कर विधायक के प्रगति विहार स्थित आवास के लिए निकले।

    आवास जाने वाले दोनों मार्गों को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। उसके बाद कार्यकर्ता बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए। पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया। प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने आरोप लगाया कि सरकार वीआइपी को बचाने में लगी है। मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

    इस दौरान पार्षद सरोजनी थपलियाल, पूर्व पार्षद पुष्पा मिश्रा, मधु जोशी, सुनीता बंसल, सुमन पंचभाइया, सरस्वती, सावित्री, पार्वती, उमा, शांता, कमला, शारदा, गायत्री, मंगला, रुक्मिणी, सुमित्रा, उर्मिला, कौशल्या आदि मौजूद रहे।

