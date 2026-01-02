Language
    अंकिता हत्याकांड : कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल बोले- सुनियोजित साजिश का हिस्सा हो सकता है वायरल वीडियो

    By Kedar Dutt Edited By: Sunil Negi
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 11:55 PM (IST)

    कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने अंकिता हत्याकांड से जुड़े इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो-आडियो को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि मृत्यु के कारण ...और पढ़ें

    प्रदेश भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल। जागरण

    राज्य ब्यूरो, जागरण: देहरादून: कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि अंकिता हत्याकांड को लेकर इन दिनों इंटरनेट मीडिया में प्रसारित वीडियो-आडियो में मृत्यु के कारणों को लेकर दोहरी बयानबाजी की गई है।

    इसकी न्यायालय में प्रस्तुति, सजायाफ्ता व्यक्तियों की जमानत का रास्ता खोल सकती हैं। लिहाजा, सुनियोजित साजिश के तहत कहीं न कहीं अन्य पक्षों द्वारा की जा रही इस तरह की कोशिशें दोषियों को लाभ पहुंचाने का हिस्सा हो सकती हैं।

    पत्रकारों से बातचीत में कैबिनेट मंत्री उनियाल ने कहा कि इंटरनेट मीडिया में प्रसारित वीडियो-आडियो में कोई समय और तिथि स्पष्ट नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें संबंधित व्यक्ति द्वारा अंकिता के सुसाइड की बात दोषियों को फायदा पहुंचाने की नीयत से कही गई। कारण यह कि अपराधी पूर्व में हत्या के आरोप में सजा पा चुके हैं। मामला अभी अपील में हैं। लिहाजा, इस प्रकार के तथ्य लाना दोषियों को फायदा पहुंचा सकता है।

    उन्होंने कहा कि फिलहाल जो रिकार्डिंग सामने आई है, उसे जानबूझकर प्रसारित करने की योजना मालूम पड़ती है। रिकार्डिंग में बिना किसी साक्ष्य के एक-दो लोगों के नाम बार-बार लिया जाना, उन्हें व्यक्तिगत क्षति पहुंचाने का आशय प्रतीत होता है।

    उन्होंने कहा कि सरकार का मानना है कि यह संवेदनशील मामला है। इसलिए, जब तक आरोप लगाने वाले व्यक्ति कोई विश्वसनीय सबूत प्रस्तुत नहीं करते, तब तक जल्दबाजी में कुछ निर्णय करना पूरी कानूनी प्रक्रिया को कमजोर कर सकता है।

