संवाद सूत्र, जागरण रायवाला (देहरादून) । भारतीय जनता युवा मोर्चा ऋषिकेश के जिला मंत्री अंकित बहुखंडी ने अपने पद से त्यागपत्र दिया है।

प्रदेश अध्यक्ष को प्रेषित पत्र में उन्होंने अंकिता भंडारी प्रकरण में सीबीआई से जांच न कराए जाने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की अस्मिता के साथ निरंतर खिलवाड़ हो रहा है, मगर सरकार मौन है।

यह भी पढ़ें- अंकिता हत्याकांड: वायरल वीडियो पर भाजपा का बड़ा बयान, ' सबूत मिलने पर सरकार हर जांच को तैयार'

यह भी पढ़ें- अंकिता भंडारी केस: उर्मिला सनावर को दो और नोटिस, तलाश में उत्तराखंड एसटीएफ भी शामिल

यह भी पढ़ें- अंकिता भंडारी हत्याकांड : न्याय की मांग के लिए पैठाणी में उमड़ा राठ क्षेत्र, निकाला संकल्प कैंडल मार्च