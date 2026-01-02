Language
    Ankita Bhandari Case: भाजपा नेता का इस्‍तीफा, कहा 'उत्तराखंड की अस्मिता से खिलवाड़, सरकार मौन'

    By Deepak Chandra Joshi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 02:03 PM (IST)

    भारतीय जनता युवा मोर्चा ऋषिकेश के जिला मंत्री अंकित बहुखंडी ने अंकिता भंडारी प्रकरण में सीबीआई जांच न होने पर नाराजगी जताते हुए अपने पद से इस्तीफा दे ...और पढ़ें

    Hero Image

    अंकित बहुखंडी। जागरण

    संवाद सूत्र, जागरण रायवाला (देहरादून) । भारतीय जनता युवा मोर्चा ऋषिकेश के जिला मंत्री अंकित बहुखंडी ने अपने पद से त्यागपत्र दिया है।

    प्रदेश अध्यक्ष को प्रेषित पत्र में उन्होंने अंकिता भंडारी प्रकरण में सीबीआई से जांच न कराए जाने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की अस्मिता के साथ निरंतर खिलवाड़ हो रहा है, मगर सरकार मौन है।

