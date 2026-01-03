Language
    एंजेल चकमा हत्याकांड: फरार यज्ञराज अवस्थी की गिरफ्तारी के लिए नेपाल में पुलिस की घेराबंदी

    By Soban Singh Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 04:11 PM (IST)

    एंजेल चकमा हत्याकांड में फरार नेपाल निवासी यज्ञराज अवस्थी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने नेपाल में घेराबंदी की है। पुलिस की दो टीमें आरोपित को दून लाने ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह देहात क्षेत्र में पहुंचे और प्रकरण में मैराथन बैठक की।

    जागरण संवाददाता, देहरादून: सेलाकुई में त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की हत्या की घटना के बाद फरार हुए नेपाल निवासी यज्ञराज अवस्थी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने नेपाल में घेराबंदी की हुई है। जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार कर पुलिस दून लेकर आएगी।

    सूत्रों की मानें तो प्रत्यारोपण की कार्रवाई में थोड़ा विलंब हुआ है, इसके लिए पुलिस मुख्यालय की ओर से एसओपी जारी की गई है। पुलिस की दो टीमें नेपाल में हैं।

    शुक्रवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह देहात क्षेत्र में पहुंचे और प्रकरण में छह घंटे तक मैराथन बैठक की। इस दौरान एसआइटी प्रभारी पंकज गैरोला, विवेचक व थानाध्यक्ष के साथ केस के संबंध में समीक्षा की। सभी अधिकारियों से अब तक हुई जांच के बारे में जानकारी जुटाई।

    इसके अलावा नेपाल पहुंची टीम की स्थिति के बारे में पूछा और आरोपित को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि पूरे प्रकरण को लेकर एक एसओपी भी जारी की गई है। एसओपी के तहत ही पूरे केस की कार्रवाई चलेगी।

    नौ दिसंबर की शाम मारपीट में घायल हुआ था एंजेल

    09 दिसंबर को सूरज खवास निवासी ईरंग पार्टवान घीमारिया थाई जिला सेनापति मणिपुर वर्तमान निवासी नयागांव पेलियो के बेटे सादविक खवास का पहला जन्मदिन था। जन्मदिन की पार्टी होनी थी। पार्टी के लिए शाम 6.15 बजे सूरज खवास व उसके अन्य 05 साथी सेलाकुई स्थित अंग्रेजी के ठेके से शराब लेने के लिए गए थे।

    एंजेल चकमा व उसका भाई माइकल चकमा भी वहां मौजूद थे। आरोपितों में सूरज खवास पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर, दूसरा आरोपित यज्ञराज अवस्थी नेपाल मूल व तीसरा शौर्य एक-दूसरे पर कमेंट्स कर रहे थे, जिस पर पीड़ित पक्ष को लगा कि आरोपित उनको गाली व कमेंट्स कर रहे हैं, जिसे लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया और दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई।

    अब तक हुई जांच में सामने आया है कि शौर्य ने एंजेल चकमा के सिर पर लोहे के कड़े से वार किया था, जबकि फरार चल रहे नेपाल निवासी यज्ञराज अवस्थी ने चाकू से हमला किया। सिर पर गहरी चोट लगने के कारण अस्पताल में एंजेल की मौत हुई है।

    इस मामले में पुलिस दो नाबालिग सहित पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है जबकि नेपाल निवासी यज्ञराज फरार है। आरोपितों के विरुद्ध हत्या व अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत धाराओं में बढ़ोतरी की गई है।

    फरार आरोपित यज्ञराज पर एक लाख का इनाम

    घटना के बाद फरार चल रहे यज्ञराज अवस्थी की गिरफ्तारी के लिए न्यायालय से गैर जमानती वारंट प्राप्त कर उसके विरुद्ध 25000 रुपये का इनाम जारी किया था। पुलिस मुख्यालय की ओर से इनाम राशि बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया है।

    विवेचना में नस्लीय टिप्पणी की बात नहीं आई सामने

    इस मामले में एसएसपी अजय सिंह भी बता चुके हैं कि मारपीट की घटना अचानक हुई। इसमें नस्लीय टिप्पणी एवं भेदभाव की बात सामने नहीं आई है।

    वहीं, सेलाकुई के धूलकोट क्षेत्र में रहने वाली आरोपित सूरज खवास की मां ने कहा कि खबरों में जो नस्लीय टिप्पणी और भेदभाव की बातें दिखाई जा रही है, वह पूरी तरह गलत है। मामला कुछ और ही है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि वह खुद नार्थ ईस्ट राज्य मणिपुर के रहने वाले हैं।

