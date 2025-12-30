त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा को दूनवासियों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि, न्याय की उठाई मांग

जागरण संवाददाता, देहरादून: 24 वर्षीय एंजेल चकमा की स्मृति में देहरादून में शोक सभा का आयोजन किया गया। वैली आफ वर्ड्स, सोशल डेवलपमेंट फार कम्युनिटीज फाउंडेशन और दून लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने भाग लेकर एंजेल को श्रद्धांजलि अर्पित की और न्याय की मांग उठाई।

पश्चिम त्रिपुरा के नंदननगर निवासी एमबीए छात्र एंजेल चकमा पर नौ दिसंबर को हमला किया गया था। गंभीर रूप से घायल एंजेल ने 26 दिसंबर को अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस घटना ने देहरादून ही नहीं, बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है।