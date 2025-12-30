Language
    एंजेल चकमा हत्याकांड: फरार यज्ञराज अवस्थी पर एक लाख का इनाम, पीड़ित परिवार को मिली आर्थिक मदद

    By Sunil Negi Edited By: Sunil Negi
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 10:53 PM (IST)

    एंजेल चकमा हत्याकांड के फरार आरोपित यज्ञराज अवस्थी पर इनाम राशि बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी गई है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। मृ ...और पढ़ें

    Hero Image

    देहरादून के एसएसपी अजय सिंह।

    जागरण संवाददाता, देहरादून: एंजेल चकमा हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपित यज्ञराज अवस्थी पर इनाम राशि बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी गई है।

    यज्ञराज की गिरफ्तारी के लिए न्यायालय से गैर जमानती वारंट प्राप्त कर उसके विरुद्ध 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। जिसे पुलिस मुख्यालय की ओर से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार संभावित स्थानों पर दबिश दे रही है।

    अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में निहित प्रविधानों के तहत मृतक के स्वजन को त्वरित आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए तत्काल जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून को आख्या भेजी गई। जिस पर सोमवार को मृतक के स्वजनों को 4,12,500 रुपये की आर्थिक सहायता की प्रथम किस्त उपलब्ध करा दी गई है।

    एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि अब तक हुई जांच में सामने आया है कि नौ दिसंबर की शाम 6:15 बजे सूरज खवास निवासी ईरंग पार्टवान घीमारिया थाई, जिला सेनापति, मणिपुर वर्तमान निवासी नयागांव, पेलियो के बेटे सादविक खवास का पहला जन्मदिन था। उसके बेटे के जन्मदिन की पार्टी होनी थी। पार्टी के लिए सूरज खवास व उसके अन्य पांच साथी सेलाकुई स्थित ठेके से शराब लेने के लिए गए थे।

    एंजेल चकमा व उसका भाई माइकल चकमा भी वहां पूर्व से मौजूद थे। आरोपितों में सूरज खवास पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर, दूसरा आरोपित यज्ञराज अवस्थी नेपाल मूल व तीसरा आरोपित शौर्य एक-दूसरे पर कमेंट्स कर रहे थे। जिस पर पीड़ित पक्ष को लगा कि आरोपित उनको गाली व कमेंट्स कर रहे हैं। जिसे लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया और दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई।

