एंजेल चकमा के स्वजन से मिले पूर्व राज्यसभा सदस्य तरुण विजय, बोले- समान रक्तबंधुओं को लड़ाने वाले देश के शत्रु

जागरण संवाददाता, देहरादून: दून में छात्रों के बीच विवाद के दौरान एंजेल चकमा की दर्दनाक मृत्यु को कुछ तत्व उत्तराखंड बनाम उत्तर-पूर्व के झूठे विमर्श में बदलने का षड्यंत्र रच रहे हैं। इस विभाजनकारी प्रयास को सिरे से खारिज करते हुए पूर्व राज्यसभा सदस्य तरुण विजय ने त्रिपुरा के शोकाकुल गांव में एंजेल चकमा के स्वजन से मुलाकात की।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि उत्तराखंड और उत्तर-पूर्व एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि समान रक्तबंधु हैं। उन्होंने कहा कि इस मानवीय त्रासदी को राजनीतिक और वैचारिक जहर फैलाने का माध्यम बनाना राष्ट्रविरोधी कृत्य है। बता दें कि, त्रिपुरा का सीमावर्ती मछुआरा गांव अब कभी एंजेल चकमा को लौटते नहीं देख पाएगा। बेहतर शिक्षा और भविष्य की तलाश में उत्तर-पूर्व के सैकड़ों युवाओं की तरह एंजेल भी देहरादून आया था। सपनों के शहर से जब उसकी निशब्द देह गांव पहुंची, तो पूरा इलाका शोक में डूब गया।

ऐसे संवेदनशील समय में देहरादून से मछुआरा गांव पहुंचे तरुण विजय ने एंजेल चकमा के परिवार से मिलकर दुख साझा किया और ढाढ़स बंधाया। घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। पिता, भाई व दादा निकटस्थ बौद्ध मंदिर में सात दिवसीय शोक पूजा में थे।

मां, जिन्हें एंजेल ने यह भरोसा दिया था कि उसे एक लाख रुपये मासिक वेतन की नौकरी मिल गई है और वह उसे जल्द देहरादून लाएगा, वह अब बेटे की आत्मा की शांति के लिए पूजा कर्म में लगी हुई थीं। एंजेल चकमा की बहन ने भरी आंखों से तरुण विजय द्वारा गांव आकर सांत्वना देने के लिए आभार जताया।

बोले पिता, हमें सहायता नहीं सिर्फ न्याय चाहिए एंजेल के पिता तरुण प्रसाद चकमा से जब पूर्व राज्यसभा सदस्य तरुण विजय ने मुलाकात की तो माहौल बेहद भावुक हो गया। दोनों की आंखें छलक पड़ीं। तरुण विजय ने बताया कि उत्तराखंड और त्रिपुरा सरकारें लगातार संपर्क में हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे मामले को गंभीरता से देख रहे हैं।

चकमा परिवार को आर्थिक सहायता भी दी गई है, लेकिन उनके पिता की एक ही मांग है कि 'हमें सहायता नहीं, सिर्फ न्याय चाहिए।' तरुण विजय ने परिवार को आश्वस्त किया कि पूरे मामले को सरकार और प्रशासन के उच्च स्तर पर मजबूती से उठाया जाएगा।