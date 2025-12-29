'एंजेल चकमा के साथ जो हुआ, वह घृणा आधारित अपराध', त्रिपुरा के छात्र की मौत पर राहुल गांधी ने एक्स पर की पोस्ट

राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कहा कि देहरादून में एंजेल चकमा और उनके भाई माइकल के साथ जो हुआ, वह एक भयावह घृणा अपराध है।

राहुल गांधी ने एक्स पर किया पोस्ट

वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने अपने एक्स पर प्रेषित पोस्ट में कहा कि घृणा अचानक पैदा नहीं होती। बीते कई वर्षों से इसे लगातार खासकर युवाओं के बीच ज़हरीली सामग्री और गैर जिम्मेदाराना कथाओं के ज़रिये बढ़ावा दिया जा रहा है और सत्तारूढ़ भाजपा के घृणा फैलाने वाले नेतृत्व की ओर से इसे सामान्य बनाया जा रहा है।