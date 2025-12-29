त्रिपुरा के छात्र इंजेल के पिता से CM धामी ने की फोन पर बात, हत्यारोपियों को सख्त सजा दिलाने का दिया आश्वासन

राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को त्रिपुरा के छात्र इंजेल चकमा की पिता तरुण प्रसाद चकमा से फोन पर बात कर, एंजेल की हत्या पर दु:ख व्यक्त करते हुए कहा कि, इस मामले में पांच आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जबकि एक अन्य आरोपित के नेपाल भागने की आशंका है, इनाम घोषित करते हुए उसे भी गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें