त्रिपुरा के छात्र इंजेल की मां ने सभी को कर दिया भावुक, बोली- 'बेटे की मौत ने मेरी पूरी दुनिया उजाड़ दी...

जागरण संवाददाता, देहरादून: 'बेटे की मौत ने मेरी पूरी दुनिया उजाड़ दी। उसने अपने बेटे के इर्द-गिर्द बुनी गई अपनी पूरी दुनिया खो दी है। मेरे बेटे ने कई सपने देखे थे, मुझे उससे काफी उम्मीद थी। कई वादे उसने मुझसे किए था। मैने अपने बेटे को बड़ा होता देखा।

आज सभी सपने टूट गए...बिखर गए। देवभूमि में यह एक अक्षम्य अपराध हुआ है। जिम्मेदार राक्षसों को फांसी चढ़ना चाहिए।" त्रिपुरा के छात्र इंजेल चकमा की मां के इन शब्दों ने सभी को भावुक कर दिया। श्रद्धांजलि सभा में त्रिपुरा के छात्र इंजेल चकमा की हत्या में शामिल युवकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। वहीं, जातिसूचक शब्दों का विरोध करने पर त्रिपुरा के छात्र की मौत के मामले को उत्तराखंड सरकार ने गंभीरता से लिया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में इस तरह की जघन्य घटना किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने पुलिस को मामले की जांच में किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरतने और दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। अब तक इस मामले में पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

इनमें से दो आरोपित नाबालिग हैं, जिन्हें बाल सुधार गृह भेजा गया है। एक अन्य आरोपित अभी फरार है। फरार आरोपी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। उसकी तलाश में पुलिस की एक विशेष टीम को नेपाल भी भेजा गया है। इस मामले में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की है।

देहरादून के विकासनगर में हुई श्रद्धांजलि सभा में छात्र इंजेल चकमा की मां ने जब वीडियो काल पर बात की तो सभा में जमा लोगों के लिए आंसू रोकना मुश्किल हो गया। देहरादून के जिज्ञासा विश्वविद्यालय सेलाकुई के छात्र इंजेल चकमा की नौ दिसंबर को चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने पांच लोगों की गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक फरार है।

श्रद्धांजलि सभा में जूम एप के माध्यम से त्रिपुरा के विधायक शंभु लाल चकमा और इंजेल के माता-पिता ने हिस्सा लिया। चकमा की मां ने जब वीडियो काल पर बात की तो सभा में जमा लोगों के लिए आंसू रोकना मुश्किल हो गया। त्रिपुरा विधायक ने सभी आरोपितों पर हत्या का मुकदमा चलाने और ट्रायल को तेज करने की मांग की।

पिता ने पोस्टमार्टम पर उठाए सवाल, 'चाइनीज' शब्द का किया प्रयोग देहरादून: बीएसएफ में तैनात इंजेल चकमा के पिता तरुण प्रसाद चकमा भी पुत्र की मौत से पूरी तरह टूट चुके हैं। उन्होंने बेटे के शव का पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक की भूमिका की जांच की मांग की। उन्होंने सभी छह आरोपितों को कड़ी सजा देने की मांग की। छात्र के भाई माइकल चकमा ने इस संबंध में पुलिस को तहरीर दी है। उसने बताया कि उसका भाई इंजेल चकमा जिज्ञासा विश्वविद्यालय सेलाकुई का छात्र था।

नौ दिसंबर को सेलाकुई में उसके व उसके भाई के साथ कुछ लोगों ने नशे की हालत में अभद्रता की। साथ ही, जातिसूचक शब्द का प्रयोग किया। उसने बताया कि हमलावरों ने 'चाइनीज' शब्द का प्रयोग किया। विरोध करने पर उन्होंने चाकू व कड़े से हमला किया। इंजेल चकमा के पेट व सिर पर चाकू से हमला किया था।