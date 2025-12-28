त्रिपुरा के छात्र इंजेल के हमलावर की तलाश तेज, देहरादून के SSP ने एक और टीम भेजी नेपाल
त्रिपुरा के छात्र इंजेल चकमा पर हमले के मुख्य आरोपित यज्ञराज अवस्थी को पकड़ने के लिए देहरादून एसएसपी ने नेपाल में एक और टीम भेजी है। अवस्थी पर 25 हजार ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, देहरादून: त्रिपुरा के छात्र इंजेल चकमा पर हमला कर नेपाल फरार हुए आरोपित यज्ञराज अवस्थी की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी ने एक और टीम भेज दी है। आरोपित पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर गिरफ्तारी के लिए एक टीम पहले ही नेपाल भेजी जा चुकी है, लेकिन मामला दूसरे देश का होना के चलते समन्वय बनाने में परेशानी सामने आ रही है। ऐसे में थानाध्यक्ष सेलाकुई पीडी भट्ट को टीम सहित नेपाल भेजा गया है।
वहीं दूसरी ओर नार्थ ईष्ट छात्र संघ के अध्यक्ष ऋषिकेश बारवा ने रविवार को थानाध्यक्ष से मुलाकात की और फरार चल रहे आरोपित को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। छात्र की हत्या करने वाले पांच हमलावरों को पुलिस पहले से ही गिरफ्तार कर चुकी है। जबकि छठा आरोपित घटना के बाद नेपाल फरार हो गया था।
अभद्रता व जाति सूचक शब्द का विरोध करने पर कुछ आरोपितों ने नौ दिसंबर को त्रिपुरा के छात्र इंजेल चकमा को बुरी तरह से पीट दिया। छात्र पर चाकू से हमला किया गया। बीते शुक्रवार को अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। हमले में घायल इंजेल के भाई की तहरीर पर सेलाकुई थाने में आरोपितों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है।
छात्रों और बुद्धिजीवियों ने एंजेल चकमा को श्रद्धांजलि दी
देहरादून: छात्रों ने इंजेल चकमा के लिए कैंडल लाइट श्रद्धांजलि और प्रार्थना सभा आयोजित की। पूर्व राज्य सभा सांसद तरुण विजय और भाजपा नेता सुनील देओधर ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। त्रिपुरा के विधायक शंभु लाल चकमा (अगरतला से) और मृतक छात्र के माता-पिता ने जूम पर श्रद्धांजलि सभा में हिस्सा लिया।
शंभु लाल चकमा विधायक, त्रिपुरा ने सभी आरोपितों पर हत्या का मुकदमा चलाने और ट्रायल को तेज करने की मांग की, साथ ही फरार अपराधी को जल्द पुलिस जाल में लाने को कहा। एंजेल चकमा के पिता ने पोस्टमार्टम करने वाले डा. पीयूष पांडे के आचरण की जांच की मांग की और कहा कि उनकी भूमिका पीड़ित की मदद करने की नहीं थी।
उन्होंने यह भी मांग की कि सभी छह आरोपित (जिनमें से एक अभी फरार है) पर हत्या का मुकदमा चलाया जाए और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से त्रिपुरा के बौद्ध जनजातीय ने मृतक छात्र को न्याय दिलाने की अपील की। इस दौरान तरुण विजय ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया और कहा कि अपराधी फांसी की सजा पाने तक वे चैन से नहीं बैठेंगे।
इंजेल के पिता ने लगाए गंभीर आरोप
मृतक छात्र इंजेल के पिता ने जूम पर श्रद्धांजलि सभा में कहा कि पोस्टमार्टम करने वाले डाक्टर ‘पारदर्शी’ नहीं थे। त्रिपुरा के विधायक शंभु लाल चकमा ने कहा कि पुलिस को इसे सामान्य मामला नहीं मानना चाहिए। यह समाज पर और पूरे राष्ट्र पर एक कलंक है। पूर्व राज्यसभा सांसद ने कहा कि उत्तर-पूर्व की बेहतर समझ पैदा करने के लिए स्कूलों और कालेजों में गहन अभियान की तत्काल जरूरत है। देहरादून में लगभग हर उत्तर-पूर्वी राज्य के छात्रों की बड़ी आबादी है।
