Tripura student Murder: पिटाई से गंभीर घायल त्रिपुरा के छात्र की मौत, मुकदमा हत्या में तब्दील
सेलाकुई में शराब खरीदने के विवाद में पिटाई से घायल त्रिपुरा के एक छात्र की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने जानलेवा हमले के मुकदमे को अब हत्या में ब ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, विकासनगर। सेलाकुई में ठेके पर शराब खरीदने के विवाद में पिटाई से घायल त्रिपुरा के एक छात्र की उपचार के दौरान मौत हो गयी। पुलिस ने छात्र की मौत के बाद जानलेवा हमले के मुकदमे को हत्या में तब्दील कर दिया है।
इस मामले में थाना सेलाकुई की पुलिस पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जबकि एक आरोपित नेपाल भाग गया। हमलावर के नेपाल भागने पर पुलिस ने नियमानुसार उसकी गिरफ्तारी की अनुमति लेकर टीम भेजी है, जो आरोपित की धरपकड़ को दबिश दे रही है।
बता दें कि थाना सेलाकुई में माईकल चकमा पुत्र तरुण प्रसाद चकमा निवासी नंदानगर नियर गैस गौदाम त्रिपुरा ने उसे व उसके भाई को जान से मारने के बारे में तहरीर दी थी। कहा था कि वह वर्तमान में उत्तरांचल विश्वाविघालय नंदा की चौकी प्रेमनगर में पढ़ाई करता है और उसका भाई इंजेल चकमा जिज्ञासा विश्वाविद्यालय सेलाकुई में पढ़ाई करता है।
नौ दिसंबर को सेलाकुई में वह व उसका भाई कुछ सामान खरीदने निकले थे। उसी समय नशे में धुत्त कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने उसके व उसके भाई के साथ अभद्रता की। जाति सूचक शब्द का प्रयोग करने लगे। जब उन्होंने विरोध किया तो अज्ञात व्यक्तियों ने उस पर व उसके भाई के उपर चाकू व कड़े से हमला किया। जिसमें उसके सिर पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कड़े से मारा।
यह भी पढ़ें- त्रिपुरा के छात्र के हत्यारोपित की नेपाल में तलाश, 25 हजार का इनाम घोषित
भाई बीच बचाव करने आया तो भाई के पेट व सिर पर चाकू से हमला किया।जिससे उसकी भाई इंजेल चकमा की हालत काफी गंभीर हो गयी थी। उसी समय उसने अपने भाई को ग्राफिक एरा अस्पताल में भर्ती कराया था। पुलिस ने अज्ञात आरोपितों के खिलाफ जानलेवा हमले की धारा में मामला दर्ज किया और सीसीटीवी कैमरों की मदद व जांच से हमले में प्रकाश में आए पांच आरोपितों अविनाश नेगी निवासी शंकरपुर, शौर्य राजपूत निवासी धूलकोट थाना प्रेमनगर, सूरज खवास निवासी मूलनिवासी मणिपुर हाल निवासी नयागांव पेलियो, थाना पटेलनगर, सुमित निवासी तिलवाड़ी, आयुष बडोनी निवासी बांयाखाला सेलाकुई को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
थानाध्यक्ष पीडी भटट के अनुसार अस्पताल में उपचार के दौरान त्रिपुरा के छात्र इंजेल चकता की मौत हो गयी है। जिसके बाद मुकदमें को हत्या की धारा में तब्दील कर दिया गया। एक आरोपित फरार है, जो नेपाल भाग गया है। जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। विवेचना में ठेके पर शराब खरीदने को लेकर आरोपितों ने कहासुनी के बाद बुरी तरह से छात्र की पिटाई करने की बात सामने आयी है।
