Tripura student Murder: पिटाई से गंभीर घायल त्रिपुरा के छात्र की मौत, मुकदमा हत्या में तब्दील

जागरण संवाददाता, विकासनगर। सेलाकुई में ठेके पर शराब खरीदने के विवाद में पिटाई से घायल त्रिपुरा के एक छात्र की उपचार के दौरान मौत हो गयी। पुलिस ने छात्र की मौत के बाद जानलेवा हमले के मुकदमे को हत्या में तब्दील कर दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस मामले में थाना सेलाकुई की पुलिस पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जबकि एक आरोपित नेपाल भाग गया। हमलावर के नेपाल भागने पर पुलिस ने नियमानुसार उसकी गिरफ्तारी की अनुमति लेकर टीम भेजी है, जो आरोपित की धरपकड़ को दबिश दे रही है।

बता दें कि थाना सेलाकुई में माईकल चकमा पुत्र तरुण प्रसाद चकमा निवासी नंदानगर नियर गैस गौदाम त्रिपुरा ने उसे व उसके भाई को जान से मारने के बारे में तहरीर दी थी। कहा था कि वह वर्तमान में उत्तरांचल विश्वाविघालय नंदा की चौकी प्रेमनगर में पढ़ाई करता है और उसका भाई इंजेल चकमा जिज्ञासा विश्वाविद्यालय सेलाकुई में पढ़ाई करता है।

नौ दिसंबर को सेलाकुई में वह व उसका भाई कुछ सामान खरीदने निकले थे। उसी समय नशे में धुत्त कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने उसके व उसके भाई के साथ अभद्रता की। जाति सूचक शब्द का प्रयोग करने लगे। जब उन्होंने विरोध किया तो अज्ञात व्यक्तियों ने उस पर व उसके भाई के उपर चाकू व कड़े से हमला किया। जिसमें उसके सिर पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कड़े से मारा।