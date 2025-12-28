त्रिपुरा के छात्र के हत्यारोपित की नेपाल में तलाश, 25 हजार का इनाम घोषित
त्रिपुरा के छात्र इंजेल चकमा की हत्या के मामले में फरार मुख्य आरोपी यज्ञराज अवस्थी की तलाश में सेलाकुई पुलिस टीम नेपाल गई है। इंजेल की हत्या अभद्रता औ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, विकासनगर। अभद्रता व जाति सूचक शब्द का विरोध करने पर त्रिपुरा के छात्र इंजेल चकमा की हत्या के मामले में फरार चल रहे एक आरोपित की तलाश को सेलाकुई थाने की पुलिस टीम नेपाल गई है। फरार आरोपित यज्ञराज अवस्थी गांव कंचनपुर झलारी नगर पालिका कृष्णापुर जिला कंचनपुर (नेपाल) का निवासी है।
पुलिस ने उस पर 25 हजार का इनाम घोषित किया है। वारदात के बाद यज्ञराज नेपाल भाग गया था। नौ दिसंबर को सेलाकुई में इंजेल चकमा पर चाकू से हमला हुआ था। शुक्रवार को अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। हमले में घायल इंजेल के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस अब तक पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तार आरोपितों में मणिपुर निवासी युवक भी शामिल है।
थानाध्यक्ष पीडी भट्ट ने बताया कि इंजेल की मौत के बाद इस मामले में पुलिस ने हत्या की धारा जोड़ी थी। नेपाल फरार हुए आरोपित यज्ञराज अवस्थी की धरपकड़ को दबिश दी जा रही है। वांछित की गिरफ्तारी के लिए टीम नेपाल पहुंच गई है। थाना सेलाकुई में माइकल चकमा पुत्र तरुण प्रसाद चकमा निवासी नंदानगर नियर गैस गोदाम त्रिपुरा ने तहरीर दी थी।
यह भी पढ़ें- CM धामी ने अधिकारियों को चेताया, बोले- अधिकारी फाइलों में नहीं, मैदान में दिखाई दें
उसने पुलिस को बताया था कि वह वर्तमान में उत्तरांचल विश्वाविघालय नंदा की चौकी (प्रेमनगर) में पढ़ाई करता है। उसका भाई इंजेल चकमा जिज्ञासा विश्वविद्यालय सेलाकुई का छात्र था। नौ दिसंबर को सेलाकुई में उसके व उसके भाई के साथ कुछ लोगों ने नशे की हालत में अभद्रता की। साथ ही जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया। विरोध करने पर उन्होंने चाकू व कड़े से हमला किया। इंजेल चकमा के पेट व सिर पर चाकू से हमला किया था। बाद में इंजेल की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।