त्रिपुरा के छात्र के हत्यारोपित की नेपाल में तलाश, 25 हजार का इनाम घोषित

जागरण संवाददाता, विकासनगर। अभद्रता व जाति सूचक शब्द का विरोध करने पर त्रिपुरा के छात्र इंजेल चकमा की हत्या के मामले में फरार चल रहे एक आरोपित की तलाश को सेलाकुई थाने की पुलिस टीम नेपाल गई है। फरार आरोपित यज्ञराज अवस्थी गांव कंचनपुर झलारी नगर पालिका कृष्णापुर जिला कंचनपुर (नेपाल) का निवासी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने उस पर 25 हजार का इनाम घोषित किया है। वारदात के बाद यज्ञराज नेपाल भाग गया था। नौ दिसंबर को सेलाकुई में इंजेल चकमा पर चाकू से हमला हुआ था। शुक्रवार को अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। हमले में घायल इंजेल के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस अब तक पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तार आरोपितों में मणिपुर निवासी युवक भी शामिल है।