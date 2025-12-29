नव वर्ष का जश्न मनाने के लिए पर्यटक पहुंच रहे हिल स्टेशन, कर रहे खूबसूरत पहाड़ियों का दीदार

संवाद सूत्र, जागरण, देवाल (चमोली): देवाल के लोहाजंग में पर्यटकों की भीड़ से व्यापारी उत्साहित हैं। इन दिनों देवाल क्षेत्र के हिल स्टेशन पर्यटकों से गुलजार है। यूथ हास्टल हिमालय ट्रैक्टर्स, ट्रेक द हिमालय के संयोजक भुवन सिंह दानू, लक्ष्मण सिंह राणा, महिपाल सिंह दानू, प्रदीप कुमार, बाबी बिष्ट ने कहा कि रोज हजारों पर्यटन लोहाजंग बैस कैंप आ रहे हैं जबकि कई पर्यटक बर्फ न होने से वापस लौट रहे हैं।

क्षेत्र के सभी होटल, होम स्टे में जगह न होने से टेंट लगाए गए हैं। ब्रह्मताल, भेकलताल पर्यटकों की पहली पसंद है। लोहाजंग के होटल व्यवसाई गंगा सिंह पटवाल ने कहा कि क्षेत्र में 15 होम स्टे व सात होटल हैं। सभी बुक हो गए हैं। अभी पर्यटक नए साल के स्वागत करने पहुंच रहे हैं।