    नये साल के जश्न के लिए मसूरी में 80 प्रतिशत होटल बुक, 31 दिसंबर को पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद

    By Surat Singh Rawat Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 11:46 PM (IST)

    मसूरी नए साल के जश्न के लिए पूरी तरह तैयार है, जहाँ बड़े होटलों में 80 प्रतिश तक एडवांस बुकिंग हो चुकी है। होटल व्यवसायी 31 दिसंबर तक शहर के पूरी तरह ...और पढ़ें

    मसूरी के गांधी चौक-लाइब्रेरी बाजार मेंरविवार सुबह लगा जाम। जागरण

    संवाद सहयोगी, जागरण, मसूरी : साल 2025 की विदाई में केवल तीन दिन बाकी हैं। नये साल का स्वागत और पुराने साल को विदाई देने के लिए मसूरी को सजाया गया है। होटल व्यवसायियों की ओर से पर्यटकों के मनोरंजन के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं।

    होटलियर्स के अनुसार, 30 दिसंबर से एक जनवरी तक के लिए सामान्य होटलों में 50 से 60 प्रतिशत एडवांस बुकिंग है, जबकि बड़े और स्टार होटलों में यह आंकड़ा 70 से 80 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

    उत्तराखंड होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप साहनी ने बताया कि बड़े और स्टार होटलों के अलावा सामान्य होटलों की एडंवास बुकिंग से होटल व्यवसायी काफी उत्साहित हैं। उम्मीद है कि 31 दिसंबर तक मसूरी पूरी तरह से पर्यटकों से भरा रहेगा।

    मसूरी होटल एसोसिएशन के संजय अग्रवाल ने कहा कि मध्यम और छोटे होटलों में बुकिंग का प्रतिशत कम है, लेकिन नये साल की पूर्व संध्या तक सभी होटलों के फुल होने की संभावना है, जिसके मद्देनजर होटलियर्स तैयारी में जुटे हैं।

    मसूरी में 30 हजार लोगों की ठहरने की क्षमता

    वर्तमान में मसूरी में 400 से अधिक होटल, गेस्ट हाउस और होम स्टे हैं। लगभग आठ हजार कमरे उपलब्ध हैं, जिनमें 25 हजार से 30 हजार पर्यटकों को ठहराने की क्षमता है। समीपवर्ती धनोल्टी, बुराशंखण्डा, काणाताल और कैम्पटी फाल में भी लगभग 100 होटल और गेस्ट हाउस हैं।

    लाइब्रेरी बैरियर से आंबेडकर चौक तक लगा जाम

    रविवार को सुबह नौ बजे से किंक्रेग लाइब्रेरी जीरो प्वाइंट तक जाम की स्थिति बनी रही। पूरे दिन वाहन रेंगते रहे। ट्रैफिक का सबसे अधिक दबाव लाइब्रेरी बाजार के गांधी चौक पर रहा। मालरोड के लाइब्रेरी बैरियर से आंबेडकर चौक तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं।

    कोतवाल दवेंद्र चौहान ने बताया कि बढ़ती वाहनों की संख्या और पर्यटकों की आमद को देखते अधिक पुलिस बल की आवश्यकता है। जबकि तैनात पुलिस की संख्या कम है।

