    नए साल का जश्‍न मनाने को 'भारत के स्विट्जरलैंड' में उमड़ी पर्यटकों की भीड़, पुलिस ने बदला ट्रैफिक प्लान

    By Devendra Rawat Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 03:17 PM (IST)

    नववर्ष की पूर्व संध्या पर औली में पर्यटकों की भीड़ के मद्देनजर पुलिस ने ट्रैफिक प्लान में बदलाव किया है। ज्योतिर्मठ से बदरीनाथ जाने वाले वाहन नृसिंह म ...और पढ़ें

    औली क्षेत्र के लिए पुलिस ने ट्रैफिक प्लान बदल दिया है। जागरण

    संवाद सहयोगी, गोपेश्वर। नववर्ष की पूर्व संध्या के जश्न को लेकर औली क्षेत्र के लिए पुलिस ने ट्रैफिक प्लान बदल दिया है। इसके लिए पुलिस ने बकायदा एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत ज्योतिर्मठ से बदरीनाथ की ओर जाने वाले वाहन नृसिंह मंदिर मार्ग से होकर जाएंगे। वहीं गोविंदघाट की ओर से आने वाले वाहन मुख्य बाजार से होकर आएंगे। इन दोनों मार्गों को वन-वे रखा जाएगा।

    नगर में पार्किंग व्यवस्था नगर पालिका की तीन मंजिला पार्किंग, गांधी मैदान एवं तपोवन स्टैंड (पूर्व से प्रचलित पार्किंग) में रहेगी। औली में यदि बर्फबारी होती है या अत्यधिक भीड़ रहती है तो टीवी टावर से ऊपर किसी भी नान-चेन व नान फोर वाई फोर वाहनों को जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल चेन लगे और फोर वाई फोर वाहन ही आगे भेजे जाएंगे। अन्य सभी पर्यटक वाहनों को शटल सेवा के माध्यम से औली भेजा जाएगा।

    यदि औली मार्ग पर वाहनों का दबाव अधिक होता है तो वाहनों को आर्मी टीसीपी से नीचे नृसिंह मंदिर मार्ग स्थित नगर पालिका की तीन मंजिला पार्किंग में भेजा जाएगा। यहां से भी पर्यटकों को शटल सेवा के माध्यम से औली भेजा जाएगा। नगर पालिका की तीन मंजिला पार्किंग फुल होने की स्थिति में तपोवन रोड स्थित एटी कंपनी पुल के पास चौड़ी सड़क के किनारे व्यवस्थित रूप से खड़ा कराया जाएगा। अत्यधिक यातायात दबाव की स्थिति में कुछ वाहनों को गांधी मैदान में भी पार्क कराया जाएगा।

    बता दें कि औली को 'भारत का स्विट्जरलैंड' भी कहा जाता है। औली क्षेत्र में लगभग 150 वाहनों की पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था उपलब्ध है। सामान्य यातायात की स्थिति में जीएमवीएन के पास तथा आइटीबीपी गेट के पास चिह्नित भूमि में वाहनों की पार्किंग कराई जाएगी। यदि ज्योतिर्मठ-औली क्षेत्र में होटल पूर्ण क्षमता से संचालित होते हैं तो पर्यटकों से अपील की जाती है कि वे हेलंग, पीपलकोटी, चमोली, कर्णप्रयाग अथवा गौचर जैसे अन्य क्षेत्रों में अपने ठहरने की व्यवस्था करें।

    पर्यटकों से अपील है कि यातायात नियमों का पालन करें। ड्रंकन ड्राइव और यातायात नियमों के उल्लंघन से पूर्णतः परहेज करें। पुलिस द्वारा निर्धारित पार्किंग एवं शटल व्यवस्था में सहयोग करें। सहयोग से ही हम सभी मिलकर एक सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं सकुशल नववर्ष 2026 मना सकेंगे। - सुरजीत सिंह पंवार, पुलिस अधीक्षक

