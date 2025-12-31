Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नया साल मनाने आ रहे हैं उत्तराखंड और नहीं होना चाहते परेशान, तो इस बात का रखना होगा ध्‍यान; 90% होटल व होमस्टे फुल

    By Ankur Agarwal Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 12:36 PM (IST)

    नववर्ष के जश्न के लिए उत्तराखंड के पर्यटन स्थल पर्यटकों से गुलजार हैं। मसूरी, धनोल्टी, औली जैसे स्थानों पर 90% से अधिक होटल बुक हो चुके हैं। पर्यटकों ...और पढ़ें

    Hero Image

    गढ़वाल मंडल के अधिकांश पर्यटक स्थलों में 90 प्रतिशत होटल, होमस्टे आदि फुल

    अंकुर अग्रवाल, देहरादून। नववर्ष के जश्न और छुट्टियां बिताने के लिए अगर आप उत्तराखंड के पर्यटन स्थल आ रहे हैं तो उचित यही होगा कि होटल, कैंप, रिसार्ट, होमस्टे आदि पहले ही आनलाइन बुकिंग करा लें। इससे आपको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दरअसल, इन दिनों देशभर से पर्यटक देवभूमि की वादियों का रुख कर रहे हैं। नववर्ष के उल्लास को लेकर गढ़वाल मंडल के अधिकतर पर्यटन स्थल पैक हो चुके हैं और पर्यटकों के मसूरी, धनोल्टी, काणाताल, चकराता, चोपता, जोशीमठ आदि आने का सिलसिला लगातार जारी है। आपको परेशानी से बचना है तो प्रयास यही करें कि अपने ठहरने की बुकिंग आने से पहले ही करा लें।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वर्ष-2025 की विदाई और नववर्ष 2026 के स्वागत के लिए उत्तराखंड का गढ़वाल मंडल पूरी तरह तैयार हैं। शीतकाल में शैक्षिक संस्थानों के अवकाश के कारण गढ़वाल की वादियों में मेहमानों की आमद बढ़ गई। पिछले दो-तीन दिन से पर्यटकों के आने का सिलसिला जारी है। मंगलवार शाम तक मसूरी, धनोल्टी, औली, जोशीमठ, चकराता समेत काणाताल, चोपता आदि में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच गए थे। बुधवार को यह दबाव और बढ़ सकता है। इन सब स्थानों पर शांति व्यवस्था व जाम से निपटने के लिए पुलिस ने इंतजाम किए हैं।

    हालांकि, मंगलवार को कहीं भी भीषण यातायात जाम वाली स्थिति नहीं बनी। सभी जगह पर होटलों की बुकिंग लगभग 90 प्रतिशत से अधिक हो चुकी हैं। ऐसे पर्यटक भी आ रहे हैं, जो तत्काल कमरा बुक करवा रहे हैं। सबसे ज्यादा बुकिंग बुधवार और गुरुवार यानी 31 दिसंबर और एक जनवरी के लिए हैं। होटल कारोबारियों ने भी अपने स्तर से इंतजाम किए हैं। मसूरी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने बताया कि पर्यटकों के आगमन से 'पहाड़ों की रानी' में उत्सव जैसा माहौल है।

    पर्यटक स्थलों की वर्तमान स्थिति

    • पर्यटन स्थलों के नाम- पर्यटकों की संख्या - बुकिंग
    • मसूरी - 18000 - 85%
    • औली - 3000 - 80%
    • हर्षिल - 2000 - 70%
    • लैंसडोन - 800 - 50%
    • चकराता- 5000- 95%
    • धनोल्टी - 3000- 90%
    • काणाताल - 150-60%
    • चोपता- 4000, 90%
    • केदारकांटा- 5000, 90%

    नववर्ष पर मसूरी में वाहनों का पार्किंग प्लान

    सर्वप्रथम शत-प्रतिशत वाहनों को किंक्रेग पार्किंग में पार्क किया जाएगा। किंक्रेग पार्किंग फुल होने पर वाहनों को लाइब्रेरी चौक पर एमडीडीए पार्किंग, लाइब्रेरी टैक्सी स्टैंड पर और कैंपटी स्टैंड मल्टी स्टोरी पार्किंग पर पार्क कराया जाएगा। लाइब्रेरी व कैंपटी स्टैंड पर मल्टी स्टोरी पार्किंग फुल होने की स्थिति में मार्डन स्कूल की पार्किंग में वाहन पार्क कराए जाएंगे। लाइब्रेरी टैक्सी स्टैंड व कैंपटी स्टैंड पर मल्टी स्टोरी पार्किंग फुल होने पर छोटे वाहनों को किंक्रेग से पिक्चर पैलेस की तरफ भेजे जाएंगे व बड़े वाहन किंक्रेग में बनी पार्किंग में ही पार्क कराए जाएंगे।

    भीड़ बढ़ी तो मसूरी व औली में शटल सेवा

    अगर यातायात पैक वाली स्थिति बनती है तो पुलिस-प्रशासन ने पर्यटकों को यातायात जाम से बचाने को मसूरी व औली में शटल सेवा शुरू करने की तैयारी की है। मसूरी में जब पार्किंग फुल हो जाएगी, तब शटल सेवा शुरू की जाएगी। शटल सेवा के अंतर्गत पर्यटकों के वाहन को एक निर्धारित पार्किंग में खड़ा कराते हुए फिर प्रशासन की ओर से लगाए गए वाहनों के माध्यम से गंतव्य तक ले जाया जाएगा।