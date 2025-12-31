अंकुर अग्रवाल, देहरादून। नववर्ष के जश्न और छुट्टियां बिताने के लिए अगर आप उत्तराखंड के पर्यटन स्थल आ रहे हैं तो उचित यही होगा कि होटल, कैंप, रिसार्ट, होमस्टे आदि पहले ही आनलाइन बुकिंग करा लें। इससे आपको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दरअसल, इन दिनों देशभर से पर्यटक देवभूमि की वादियों का रुख कर रहे हैं। नववर्ष के उल्लास को लेकर गढ़वाल मंडल के अधिकतर पर्यटन स्थल पैक हो चुके हैं और पर्यटकों के मसूरी, धनोल्टी, काणाताल, चकराता, चोपता, जोशीमठ आदि आने का सिलसिला लगातार जारी है। आपको परेशानी से बचना है तो प्रयास यही करें कि अपने ठहरने की बुकिंग आने से पहले ही करा लें।

वर्ष-2025 की विदाई और नववर्ष 2026 के स्वागत के लिए उत्तराखंड का गढ़वाल मंडल पूरी तरह तैयार हैं। शीतकाल में शैक्षिक संस्थानों के अवकाश के कारण गढ़वाल की वादियों में मेहमानों की आमद बढ़ गई। पिछले दो-तीन दिन से पर्यटकों के आने का सिलसिला जारी है। मंगलवार शाम तक मसूरी, धनोल्टी, औली, जोशीमठ, चकराता समेत काणाताल, चोपता आदि में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच गए थे। बुधवार को यह दबाव और बढ़ सकता है। इन सब स्थानों पर शांति व्यवस्था व जाम से निपटने के लिए पुलिस ने इंतजाम किए हैं।

हालांकि, मंगलवार को कहीं भी भीषण यातायात जाम वाली स्थिति नहीं बनी। सभी जगह पर होटलों की बुकिंग लगभग 90 प्रतिशत से अधिक हो चुकी हैं। ऐसे पर्यटक भी आ रहे हैं, जो तत्काल कमरा बुक करवा रहे हैं। सबसे ज्यादा बुकिंग बुधवार और गुरुवार यानी 31 दिसंबर और एक जनवरी के लिए हैं। होटल कारोबारियों ने भी अपने स्तर से इंतजाम किए हैं। मसूरी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने बताया कि पर्यटकों के आगमन से 'पहाड़ों की रानी' में उत्सव जैसा माहौल है।

पर्यटक स्थलों की वर्तमान स्थिति पर्यटन स्थलों के नाम- पर्यटकों की संख्या - बुकिंग

मसूरी - 18000 - 85%

औली - 3000 - 80%

हर्षिल - 2000 - 70%

लैंसडोन - 800 - 50%

चकराता- 5000- 95%

धनोल्टी - 3000- 90%

काणाताल - 150-60%

चोपता- 4000, 90%

केदारकांटा- 5000, 90% नववर्ष पर मसूरी में वाहनों का पार्किंग प्लान सर्वप्रथम शत-प्रतिशत वाहनों को किंक्रेग पार्किंग में पार्क किया जाएगा। किंक्रेग पार्किंग फुल होने पर वाहनों को लाइब्रेरी चौक पर एमडीडीए पार्किंग, लाइब्रेरी टैक्सी स्टैंड पर और कैंपटी स्टैंड मल्टी स्टोरी पार्किंग पर पार्क कराया जाएगा। लाइब्रेरी व कैंपटी स्टैंड पर मल्टी स्टोरी पार्किंग फुल होने की स्थिति में मार्डन स्कूल की पार्किंग में वाहन पार्क कराए जाएंगे। लाइब्रेरी टैक्सी स्टैंड व कैंपटी स्टैंड पर मल्टी स्टोरी पार्किंग फुल होने पर छोटे वाहनों को किंक्रेग से पिक्चर पैलेस की तरफ भेजे जाएंगे व बड़े वाहन किंक्रेग में बनी पार्किंग में ही पार्क कराए जाएंगे।