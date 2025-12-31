Language
    New Year 2026: उत्तराखंड के इस शहर के रेस्टोरेंट और बार में खुलकर मनाएं नए साल का जश्न, गेट पर ही मिलेगी कैब

    By Ankur Agarwal Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 02:24 PM (IST)

    देहरादून पुलिस ने नववर्ष के जश्न को सुरक्षित बनाने के लिए नई पहल की है। रेस्टोरेंट और बार संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने प्रतिष्ठानों के बा ...और पढ़ें

    सामान्य किराया दर पर घर तक छोड़ेगी टैक्सी, बाहर से टैक्सी बुक करने की नहीं होगी जरूरत। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, देहरादून। अगर आप नववर्ष का जश्न मनाने परिवार सहित रेस्टोरेंट, बार या पब जा रहे हैं तो बेधड़क जाएं। जश्न मनाने के बाद आपको घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पुलिस ने कर दी है। रेस्टोरेंट, बार और पब के बाहर ही टैक्सी उपलब्ध रहेगी। दरअसल, नववर्ष पर बड़ी संख्या में लोग जश्न मनाने को रेस्टोरेंट और बार जाते हैं। कई बार रात में वह वाहन चलाने की स्थिति में नहीं होते या फिर परिवार के साथ टैक्सी बुक करके वापस आते हैं। अब ऐसे लोगों को घर छोड़ने की व्यवस्था रेस्टोरेंट व पब-बार के बाहर ही मिलेगी।

    इस बार पुलिस विभाग की ओर से सभी रेस्टोरेंट व बार संचालकों को निर्देशित किया है कि वह प्रतिष्ठानों में टैक्सी चालकों की व्यवस्था रखें। यदि किसी को वाहन की जरूरत होती है तो वह सामान्य दरों में वाहन बुक करके घर तक जा सकेंगे। नववर्ष पर सड़कों पर यातायात का दबाव बना रहता है। लोग नशे की हालत में वाहन चलाते हैं। इससे सड़क हादसे होने की संभावना भी बनी रहती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने दिल्ली की तर्ज पर प्रतिष्ठानों के बाहर ही टैक्सी की व्यवस्था कराने को कहा है। यही नहीं, अगर किसी ग्राहक को चालक की जरूरत होगी तो वह भी रेस्टोरेंट व बार की ओर से उपलब्ध कराया जाएगा।

    नववर्ष पर कई ग्राहक ऐसे होते हैं जिनके पास अपने वाहन नहीं होते या वह रात के समय वाहन चलाने में सक्षम नहीं होते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनके लिए सात वाहन चालकों की व्यवस्था की हुई है। यदि कोई परिवार रात के समय चालक की मांग करता है तो उसे चालक उपलब्ध कराया जाएगा। - राज शर्मा, संचालक पिरामिड रेस्टोरेंट व बार मसूरी डायवर्जन

    कुछ दिन पहले कुछ रेस्टोरेंट, पब व बार के संचालक मिले थे। उनसे रात में ग्राहकों को घर छोड़ने के लिए कैब व चालक की व्यवस्था करने को कहा गया था। नव वर्ष को लेकर अधिकांश रेस्टोरेंट व बार संचालकों ने कैब व चालकों की व्यवस्था कर दी है। चंडीगढ़ व दिल्ली में यह व्यवस्था सुचारू ढंग से चल रही है। ऐसे में यह व्यवस्था दून में भी कराई जा रही है। - अजय सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

