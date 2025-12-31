New Year 2026: उत्तराखंड के इस शहर के रेस्टोरेंट और बार में खुलकर मनाएं नए साल का जश्न, गेट पर ही मिलेगी कैब

नववर्ष पर कई ग्राहक ऐसे होते हैं जिनके पास अपने वाहन नहीं होते या वह रात के समय वाहन चलाने में सक्षम नहीं होते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनके लिए सात वाहन चालकों की व्यवस्था की हुई है। यदि कोई परिवार रात के समय चालक की मांग करता है तो उसे चालक उपलब्ध कराया जाएगा। - राज शर्मा, संचालक पिरामिड रेस्टोरेंट व बार मसूरी डायवर्जन

कुछ दिन पहले कुछ रेस्टोरेंट, पब व बार के संचालक मिले थे। उनसे रात में ग्राहकों को घर छोड़ने के लिए कैब व चालक की व्यवस्था करने को कहा गया था। नव वर्ष को लेकर अधिकांश रेस्टोरेंट व बार संचालकों ने कैब व चालकों की व्यवस्था कर दी है। चंडीगढ़ व दिल्ली में यह व्यवस्था सुचारू ढंग से चल रही है। ऐसे में यह व्यवस्था दून में भी कराई जा रही है। - अजय सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

