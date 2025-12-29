चमोली में हरियाणा के पर्यटकों की कार खाई में लटकी, वायर क्रेट ने बचाई जान

संवाद सहयोगी जागरण गोपेश्वर: चमोली जनपद के सिमली–गैरसैंण मोटर मार्ग पर रविवार को बड़ा हादसा होते-होते टल गया। हरियाणा के फरीदाबाद से औली घूमने आए चार पर्यटकों की कार आदिबद्री के पास अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से बाहर निकल गई और खाई की ओर लटक गई। गनीमत रही कि सड़क किनारे लगाए गए वायर क्रेट (पत्थरों की दीवार) ने कार को पकड़ लिया, वरना किसी बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता था।

घटना के समय कार का अगला हिस्सा पूरी तरह खाई की ओर झूल रहा था। यह मंजर देखकर मौके पर मौजूद लोगों और कार सवार पर्यटकों की सांसें थम गईं। राहत की बात यह रही कि कार में सवार चारों लोग सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। सभी पर्यटक वापसी की ओर थे।