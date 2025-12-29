Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    चमोली में हरियाणा के पर्यटकों की कार खाई में लटकी, वायर क्रेट ने बचाई जान

    By Devendra Rawat Edited By: Sunil Negi
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 12:06 AM (IST)

    चमोली जनपद के सिमली-गैरसैंण मोटर मार्ग पर हरियाणा के फरीदाबाद से आए चार पर्यटकों की कार आदिबद्री के पास अनियंत्रित होकर खाई में लटक गई। गनीमत रही कि क ...और पढ़ें

    Hero Image

    चमोली के सिमली-गैरसैंण मोटर मार्ग पर सड़क से बाहर खाई में झूलती हरियाणा के पर्यटकों की कार। इंटरनेट

    संवाद सहयोगी जागरण गोपेश्वर: चमोली जनपद के सिमली–गैरसैंण मोटर मार्ग पर रविवार को बड़ा हादसा होते-होते टल गया। हरियाणा के फरीदाबाद से औली घूमने आए चार पर्यटकों की कार आदिबद्री के पास अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से बाहर निकल गई और खाई की ओर लटक गई। गनीमत रही कि सड़क किनारे लगाए गए वायर क्रेट (पत्थरों की दीवार) ने कार को पकड़ लिया, वरना किसी बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घटना के समय कार का अगला हिस्सा पूरी तरह खाई की ओर झूल रहा था। यह मंजर देखकर मौके पर मौजूद लोगों और कार सवार पर्यटकों की सांसें थम गईं। राहत की बात यह रही कि कार में सवार चारों लोग सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। सभी पर्यटक वापसी की ओर थे।

    सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और प्रशासन मौके पर पहुंचा। बाद में कर्णप्रयाग से क्रेन मंगाकर कार को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कार हरियाणा नंबर की बताई गई है। हादसे के बाद कुछ देर के लिए मार्ग पर अफरा-तफरी का माहौल रहा, लेकिन स्थिति जल्द सामान्य हो गई।

    यह भी पढ़ें- लुधियाना-चंडीगढ़ बाईपास पर कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा, एक की मौत और दो गंभीर घायल

    यह भी पढ़ें- छपरा अंगीठी हादसा: तीन मासूमों को एक साथ दी गई अंतिम विदाई, सबकी आंखें हुईं नम

    यह भी पढ़ें- बिहार रेल हादसा: रेलवे के आधुनिकीकरण ने टाली बड़ी अनहोनी, मजबूत ढांचे ने बचाई जान