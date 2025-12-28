लुधियाना-चंडीगढ़ बाईपास पर कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा, एक की मौत और दो गंभीर घायल

संवाद सूत्र, समराला। रविवार सुबह लुधियाना-चंडीगढ़ बाईपास पर भरथला रोड के पास घने कोहरे के कारण एक कार व बस में भयानक टक्कर हो गई। इसके बाद पीछे से आ रहे मोटरसाइकिल सवार तीन लोग भी इन दुर्घटनाग्रस्त वाहनों से टकरा गए।

जिन्हें राहगीरों ने पास के अस्पताल में पहुंचाया। जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो लोगों को गंभीर हालत में चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। मृतक की पहचान सलीन खान निवासी जगराओं के रूप में हुई। वहीं हादसाग्रस्त कार में देसी शराब की बोतलें भरी हुई थीं, कार चालक कार छोड़कर मौके से फरार हो गया।

समराला के एसएचओ हरविंदर सिंह ने बताया कि कोहरे के कारण दृश्यता शून्य है, जिससे सड़क पर दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने बताया कि भरथला रोड के पास एक बस और वरना कार की टक्कर हो गई।

वरना कार में देसी शराब की बोतलें भरी हुई थीं और कार में सवार लोग मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। यातायात चलाने के लिए एनएचआइ के कर्मचारियों ने क्रेन की मदद से कार और बस को सड़क के किनारे हटा दिया। एसएचओ ने बताया कि कार में कितनी शराब की बोतलें थीं, इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।