Weather Today: उत्तराखंड के हिमालयी गांवों में कोहरे और पाले ने बढ़ाई ठिठुरन, गिरा तापमान; और बढ़ेगी ठंड
बागेश्वर जिले में मौसम का मिजाज बदला है। गुरुवार को घना कोहरा और पाला पड़ने से तापमान शून्य के करीब पहुंच गया, जिससे ठिठुरन बढ़ गई है। हिमालयी गांवों ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बागेश्वर। जिले में गुरुवार को मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया। बादल छाए रहने के साथ ही सुबह घना कोहरा रहा। रात के समय पाला जमने से तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचने लगा है। इससे रातें बेहद ठिठुरन भरी हो गई हैं।
लोग घरों में आग तापकर और अलाव जलाकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। हिमालयी गांवों में स्थिति और कठिन है, जहां पाला जमने के साथ ठंडी हवाएं ठिठुरन बढ़ा रही हैं।
नए वर्ष की सुबह घाटी वाले क्षेत्रों में कोहरा छाया रहा, जबकि रात में आसमान साफ रहने के कारण पाला गिरा। देर रात दो बजे से सुबह छह बजे के बीच तापमान में भारी गिरावट रिकार्ड की गई। दिन में भी मौसम राहत नहीं दे सका। बादलों के कारण धूप की प्रभावशीलता कम रही और हल्का कोहरा दिनभर छाया रहा।
प्रशासन ने शहर व कस्बाई क्षेत्रों में अलाव की व्यवस्था शुरू कर दी है, ताकि आमजन को ठंड से राहत मिल सके। ठंड के बढ़ते प्रकोप के साथ ही लोग गर्म कपड़ों, हीटर और आग तापने का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में पाले और कोहरे से राहत मिलने की संभावना कम है।
