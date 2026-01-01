Weather Today: उत्तराखंड के हिमालयी गांवों में कोहरे और पाले ने बढ़ाई ठिठुरन, गिरा तापमान; और बढ़ेगी ठंड

जागरण संवाददाता, बागेश्वर। जिले में गुरुवार को मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया। बादल छाए रहने के साथ ही सुबह घना कोहरा रहा। रात के समय पाला जमने से तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचने लगा है। इससे रातें बेहद ठिठुरन भरी हो गई हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लोग घरों में आग तापकर और अलाव जलाकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। हिमालयी गांवों में स्थिति और कठिन है, जहां पाला जमने के साथ ठंडी हवाएं ठिठुरन बढ़ा रही हैं। नए वर्ष की सुबह घाटी वाले क्षेत्रों में कोहरा छाया रहा, जबकि रात में आसमान साफ रहने के कारण पाला गिरा। देर रात दो बजे से सुबह छह बजे के बीच तापमान में भारी गिरावट रिकार्ड की गई। दिन में भी मौसम राहत नहीं दे सका। बादलों के कारण धूप की प्रभावशीलता कम रही और हल्का कोहरा दिनभर छाया रहा।