    Uttarakhand Weather: ठिठुरन के साथ साल की विदाई, गलन ने किया परेशान; अगले दो दिन बर्फबारी के आसार

    By Sumit Joshi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 09:13 PM (IST)

    कुमाऊं के तराई-भाबर क्षेत्रों में साल का अंत भीषण ठंड और कोहरे के साथ हुआ। लगातार तीन दिनों तक सूर्य के दर्शन नहीं हुए, जिससे गलन बढ़ गई। हल्द्वानी मे ...और पढ़ें

    Hero Image

    नए साल की शुरुआत में भी जारी रहेगा हाड़ कंपाने वाली ठंड का प्रकोप। जागरण आर्काइव

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी । सर्दी का सितम कम होने को तैयार नहीं है। पर्वतीय क्षेत्रों में धूप खिलने से लोगों को दिन के समय थोड़ी राहत मिल रही है, लेकिन मैदानी इलाकों में शीतलहर के प्रकोप से सभी बेहाल हैं। वर्ष 2025 की विदाई भी ठिठुरन के साथ हुई।

    लगातार तीसरे दिन सूर्य देव के दर्शन नहीं होने से भीषण ठंड और कोहरे का क्रम जारी रहा। गलन ने तराई-भाबर के लोगों को काफी परेशान किया। वहीं, बुधवार को सुबह के समय पाल कुछ इस तरह गिरता महसूस हुआ कि मानो हल्की बूंदाबांदी हो रही हो।

    हल्द्वानी सहित आसपास क्षेत्र में अधिकतम तापमान 15.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। न्यूनतम पारा 10.8 डिग्री सेल्सियस रहा। इधर, आज से नए वर्ष का आगमन हो गया। लेकिन साल की शुरुआत में भी ठंड के प्रकोप से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है।

    मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार कुमाऊं के मैदानी क्षेत्रों में चार जनवरी तक कोहरा छाए रहने के साथ ही शीतलहर का प्रकोप बना रह सकता है। ऐसे में सूखी ठंड होने से लोगों को कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं, पर्वतीय क्षेत्रों में दो जनवरी तक हल्की वर्षा और बर्फबारी की संभावना जताई गई है।

