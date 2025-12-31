उत्तर भारत में बारिश से और बढ़ेगी ठंड, अगले तीन दिन पहाड़ों पर जमकर होगी बर्फबारी; पढ़ें IMD का ताजा अपडेट

पीटीआई, नई दिल्ली। अगले दो से तीन दिन में भारत के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। आईएमडी के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश का अनुमान हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के वैज्ञानिक डॉ. नरेश कुमार ने उत्तर भारत के मौसम को लेकर अहम जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस समय उत्तर पाकिस्तान के ऊपर एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, जिसके प्रभाव से आने वाले दो से तीन दिनों तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा।

डॉ. नरेश कुमार के अनुसार, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है। खास तौर पर बुधवार को कश्मीर घाटी में कहीं-कहीं भारी बारिश या बर्फबारी भी हो सकती है। इससे पहाड़ी इलाकों में ठंड और बढ़ने के साथ-साथ जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है।