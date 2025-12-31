कड़ाके की ठंड के बीच 2025 का आखिरी कोहरा, दिल्ली-NCR में सड़कों पर जीरो विजिबिलिटी; ट्रेनें-फ्लाइट्स भी प्रभावित

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर के शहरों में साल के आखिरी दिन यानी बुधवार को भी घने कोहरे के साथ लोगों की सुबह हुई। घना कोहरा होने की वजह से विजिबिलिटी जीरो रही, जिसके कारण सभी तरह का यातायात प्रभावित हुआ है।

बता दें कि एनसीआर में घना कोहरा होने की वजह से जहां रेल संचालन पर असर पड़ा तो वहीं उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं। इतना ही नहीं कोहरा अधिक होने की वजह से हाईवे पर वाहन भी रेंगते नजर आए।