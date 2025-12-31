Language
    कड़ाके की ठंड के बीच 2025 का आखिरी कोहरा, दिल्ली-NCR में सड़कों पर जीरो विजिबिलिटी; ट्रेनें-फ्लाइट्स भी प्रभावित

    By Digital Desk Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 08:13 AM (IST)

    साल 2025 के आखिरी दिन भी दिल्ली और एनसीआर में घना कोहरा छाया रहा, जिससे रेल और फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं। वहीं, जीरो विजिबिलिटी के कारण हाईवे पर भी वा ...और पढ़ें

    दिल्ली-एनसीआर में आज घना कोहरा छाया। पीटीआई

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर के शहरों में साल के आखिरी दिन यानी बुधवार को भी घने कोहरे के साथ लोगों की सुबह हुई। घना कोहरा होने की वजह से विजिबिलिटी जीरो रही, जिसके कारण सभी तरह का यातायात प्रभावित हुआ है। 

    बता दें कि एनसीआर में घना कोहरा होने की वजह से जहां रेल संचालन पर असर पड़ा तो वहीं उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं। इतना ही नहीं कोहरा अधिक होने की वजह से हाईवे पर वाहन भी रेंगते नजर आए।

    उधर, घना कोहरा होने की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। ऐसे में लग रहा है कि आज भी कुछ फ्लाइट्स कैंसिल हो सकती हैं। वहीं, रेलवे स्टेशनों पर यात्री अपनी तय ट्रेनों के आने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कोहरे और कम विजिबिलिटी के कारण कई ट्रेनें लेट हो रही हैं।

    बता दें कि घने कोहरे की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन अभी CAT III प्रोटोकॉल के तहत किए जा रहे हैं, जिससे फ्लाइट में देरी या कैंसलेशन हो सकती है।

    दिल्ली एयरपोर्ट की ओर से कहा गया कि हमारी ग्राउंड टीमें ऑन-साइट हैं और पैसेंजर की मदद कर रही हैं, ताकि यात्रा का अनुभव आसान हो सके।

    एयरपोर्ट की ओर से कहा गया कि फ्लाइट के नए अपडेट के लिए, कृपया अपनी-अपनी एयरलाइन से संपर्क करें। किसी भी परेशानी के लिए हमें खेद है।