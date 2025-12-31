कड़ाके की ठंड के बीच 2025 का आखिरी कोहरा, दिल्ली-NCR में सड़कों पर जीरो विजिबिलिटी; ट्रेनें-फ्लाइट्स भी प्रभावित
साल 2025 के आखिरी दिन भी दिल्ली और एनसीआर में घना कोहरा छाया रहा, जिससे रेल और फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं। वहीं, जीरो विजिबिलिटी के कारण हाईवे पर भी वा ...और पढ़ें
स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर के शहरों में साल के आखिरी दिन यानी बुधवार को भी घने कोहरे के साथ लोगों की सुबह हुई। घना कोहरा होने की वजह से विजिबिलिटी जीरो रही, जिसके कारण सभी तरह का यातायात प्रभावित हुआ है।
बता दें कि एनसीआर में घना कोहरा होने की वजह से जहां रेल संचालन पर असर पड़ा तो वहीं उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं। इतना ही नहीं कोहरा अधिक होने की वजह से हाईवे पर वाहन भी रेंगते नजर आए।
उधर, घना कोहरा होने की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। ऐसे में लग रहा है कि आज भी कुछ फ्लाइट्स कैंसिल हो सकती हैं। वहीं, रेलवे स्टेशनों पर यात्री अपनी तय ट्रेनों के आने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कोहरे और कम विजिबिलिटी के कारण कई ट्रेनें लेट हो रही हैं।
बता दें कि घने कोहरे की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन अभी CAT III प्रोटोकॉल के तहत किए जा रहे हैं, जिससे फ्लाइट में देरी या कैंसलेशन हो सकती है।
यह भी पढ़ें- साल के आखिरी दिन भी जहरीली हवा का कहर, दिल्ली का AQI 384; IMD ने घने कोहरे को लेकर जारी किया यलो अलर्ट
दिल्ली एयरपोर्ट की ओर से कहा गया कि हमारी ग्राउंड टीमें ऑन-साइट हैं और पैसेंजर की मदद कर रही हैं, ताकि यात्रा का अनुभव आसान हो सके।
Delhi Airport issues a passenger advisory in view of the existing fog conditions pic.twitter.com/uZZJyl5oH8— ANI (@ANI) December 31, 2025
एयरपोर्ट की ओर से कहा गया कि फ्लाइट के नए अपडेट के लिए, कृपया अपनी-अपनी एयरलाइन से संपर्क करें। किसी भी परेशानी के लिए हमें खेद है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।