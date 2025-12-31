साल के आखिरी दिन भी जहरीली हवा, दिल्ली का AQI 384 दर्ज; कई इलाकों में 'गंभीर' श्रेणी में पहुंचा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर की सुबह भी दिल्ली-एनसीआर को जहरीली हवा से राहत नहीं मिली। बुधवार सुबह 7 बजे राजधानी का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 384 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, दिल्ली के अधिकतर इलाकों में AQI 350 से 450 के बीच रिकॉर्ड किया गया।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 31 दिसंबर को मध्यम से घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार, 1 जनवरी को राजधानी समेत मैदानी इलाकों में कई जगहों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट और दृश्यता पर असर पड़ने की आशंका है।
राजधानी में नए साल का आगमन भी प्रदूषण और कोहरे की दोहरी मार के बीच होने जा रहा है। हल्की बारिश से राहत की उम्मीद जरूर है, लेकिन फिलहाल दिल्ली की हवा लोगों की सेहत पर भारी पड़ रही है।
दिल्ली में AQI की स्थिति (बुधवार सुबह 7 बजे)
|क्रम
|स्टेशन / इलाका
|AQI
|AQI श्रेणी
|1
|आनंद विहार
|452
|गंभीर (Severe)
|2
|शादिपुर
|436
|गंभीर (Severe)
|3
|नेहरू नगर
|432
|गंभीर (Severe)
|4
|पंजाबी बाग
|429
|गंभीर (Severe)
|5
|पटपड़गंज
|427
|गंभीर (Severe)
|6
|रोहिणी
|426
|गंभीर (Severe)
|7
|ITO
|426
|गंभीर (Severe)
|8
|जहांगीरपुरी
|423
|गंभीर (Severe)
|9
|चांदनी चौक
|419
|गंभीर (Severe)
|10
|द्वारका सेक्टर-8
|414
|गंभीर (Severe)
|11
|आरके पुरम
|411
|गंभीर (Severe)
|12
|अशोक विहार
|411
|गंभीर (Severe)
|13
|सिरिफोर्ट
|409
|गंभीर (Severe)
|14
|करणी सिंह शूटिंग रेंज
|402
|गंभीर (Severe)
|15
|ओखला फेज-2
|393
|बहुत खराब (Very Poor)
|16
|पूसा
|396
|बहुत खराब (Very Poor)
|17
|मंडिर मार्ग
|387
|बहुत खराब (Very Poor)
|18
|नॉर्थ कैंपस (DU)
|380
|बहुत खराब (Very Poor)
|19
|DTU
|375
|बहुत खराब (Very Poor)
|20
|मेजर ध्यानचंद स्टेडियम
|366
|बहुत खराब (Very Poor)
|21
|CRRI मथुरा रोड
|352
|बहुत खराब (Very Poor)
|22
|बुराड़ी क्रॉसिंग
|352
|बहुत खराब (Very Poor)
|23
|IHBS दिलशाद गार्डन
|342
|बहुत खराब (Very Poor)
|24
|IGI एयरपोर्ट (T3)
|334
|बहुत खराब (Very Poor)
|25
|नजफगढ़
|331
|बहुत खराब (Very Poor)
|26
|अलीपुर
|327
|बहुत खराब (Very Poor)
|27
|IIT दिल्ली
|327
|बहुत खराब (Very Poor)
|28
|लोदी रोड
|321
|बहुत खराब (Very Poor)
|29
|आया नगर
|321
|बहुत खराब (Very Poor)
|30
|बवाना
|307
|बहुत खराब (Very Poor)
|31
|NSIT द्वारका
|300
|खराब (Poor)
स्वास्थ्य पर असर
विशेषज्ञों के मुताबिक गंभीर और बहुत खराब श्रेणी की हवा से लंबे समय तक संपर्क में रहने पर सांस की बीमारियां, आंखों में जलन, सिरदर्द और थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं। बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा या दिल के मरीजों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।
क्या कहता है मौसम विभाग
- 31 दिसंबर: मध्यम से घना कोहरा, येलो अलर्ट
- 1 जनवरी: कई स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना
- मैदानी इलाकों में दृश्यता घटने और ठंड बढ़ने की आशंका
