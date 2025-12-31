साल के आखिरी दिन भी जहरीली हवा, दिल्ली का AQI 384 दर्ज; कई इलाकों में 'गंभीर' श्रेणी में पहुंचा

1 आनंद विहार 452 गंभीर (Severe)

2 शादिपुर 436 गंभीर (Severe)

3 नेहरू नगर 432 गंभीर (Severe)

4 पंजाबी बाग 429 गंभीर (Severe)

5 पटपड़गंज 427 गंभीर (Severe)

6 रोहिणी 426 गंभीर (Severe)

7 ITO 426 गंभीर (Severe)

8 जहांगीरपुरी 423 गंभीर (Severe)

9 चांदनी चौक 419 गंभीर (Severe)

10 द्वारका सेक्टर-8 414 गंभीर (Severe)

11 आरके पुरम 411 गंभीर (Severe)

12 अशोक विहार 411 गंभीर (Severe)

13 सिरिफोर्ट 409 गंभीर (Severe)

14 करणी सिंह शूटिंग रेंज 402 गंभीर (Severe)

15 ओखला फेज-2 393 बहुत खराब (Very Poor)

16 पूसा 396 बहुत खराब (Very Poor)

17 मंडिर मार्ग 387 बहुत खराब (Very Poor)

18 नॉर्थ कैंपस (DU) 380 बहुत खराब (Very Poor)

19 DTU 375 बहुत खराब (Very Poor)

20 मेजर ध्यानचंद स्टेडियम 366 बहुत खराब (Very Poor)

21 CRRI मथुरा रोड 352 बहुत खराब (Very Poor)

22 बुराड़ी क्रॉसिंग 352 बहुत खराब (Very Poor)

23 IHBS दिलशाद गार्डन 342 बहुत खराब (Very Poor)

24 IGI एयरपोर्ट (T3) 334 बहुत खराब (Very Poor)

25 नजफगढ़ 331 बहुत खराब (Very Poor)

26 अलीपुर 327 बहुत खराब (Very Poor)

27 IIT दिल्ली 327 बहुत खराब (Very Poor)

28 लोदी रोड 321 बहुत खराब (Very Poor)

29 आया नगर 321 बहुत खराब (Very Poor)

30 बवाना 307 बहुत खराब (Very Poor)