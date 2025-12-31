ठंड और कोहरे के बीच दिल्ली का धमाकेदार न्यू ईयर... झूम उठे युवा, कनॉट प्लेस में उमड़ी भीड़

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नए साल की पूर्व संध्या पर दिल्ली का माहौल पूरी तरह बदला हुआ लग रहा था। हर जगह युवा तेज संगीत की धुन पर नाच रहे थे, जबकि दूसरे लोग अपने प्रियजनों के साथ उज्ज्वल भविष्य के लिए संकल्प ले रहे थे। जैसे ही शाम हुई, शहर के होटल, रेस्टोरेंट और पब युवाओं की हंसी से गूंज उठे। कड़ाके की ठंड और कोहरे की चादर के बीच, लोगों का उत्साह तब चरम पर पहुंच गया जब घड़ी में आधी रात हुई, और दिल्ली नए साल की शुभकामनाओं से गूंज उठी। कनॉट प्लेस की ऐतिहासिक विरासत से लेकर एयरोसिटी की आधुनिक चकाचौंध तक, हर चेहरे पर मुस्कान और नए साल का स्वागत करने का उत्साह था।

कनॉट प्लेस में युवाओं की सबसे अधिक भीड़ देखी गई उत्सव का माहौल ऐसा था कि सड़कें, बार, रेस्टोरेंट और फाइव-स्टार होटल रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगा रहे थे। लोग देर रात तक डीजे की धुन पर नाचे और लाइव परफॉर्मेंस का आनंद लिया। जैसे ही नया साल आया, अजनबी लोगों ने एक-दूसरे को गले लगाया और शुभकामनाएँ दीं। सबसे ज़्यादा भीड़ कनॉट प्लेस में देखी गई। यहाँ लोगों ने नए साल का स्वागत किया और स्वादिष्ट खाने का भी आनंद लिया। ज़्यादा भीड़ के कारण रात 8 बजे के बाद एंट्री बंद कर दी गई थी।

सादगी और शांति के बीच नए साल का स्वागत जहां कुछ युवाओं ने क्लबों और सड़कों पर शोर-शराबे और मौज-मस्ती के बीच साल का स्वागत किया, वहीं युवाओं और बुजुर्गों का एक ऐसा वर्ग भी था जिसने सादगी और शांति के बीच नए साल का स्वागत किया। हालांकि वे अपने दोस्तों के साथ कनॉट प्लेस जाते थे, लेकिन इस साल बढ़ती ठंड के कारण उन्होंने अपने दोस्तों के साथ घर पर ही पार्टी करने का फैसला किया।

कड़ाके की ठंड को देखते हुए, कई परिवारों ने अपने घरों में दोस्तों के साथ जश्न मनाया, और बुजुर्गों ने मंदिरों में भजन और भक्ति गीतों के बीच नए साल में शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। जबकि कुछ लोग नए साल की पूर्व संध्या पर अपने परिवारों के साथ इंडिया गेट गए और कश्मीरी गेट के पास यमुना नदी में नाव की सवारी का आनंद लिया।

लोगों ने सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं दीं जो लोग नए साल की पूर्व संध्या पर अपने प्रियजनों से दूर थे, उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए एक-दूसरे को शुभकामनाएँ दीं। लोगों ने देर शाम से ही सोशल मीडिया पर एक-दूसरे को शुभकामनाएँ भेजना शुरू कर दिया था। लोगों ने एक-दूसरे को नए साल में अच्छे स्वास्थ्य और सफलता की शुभकामनाएँ दीं।