    Uttarakhand Weather Update: राहत लेकर आई नए साल की सुबह, धूप संग हुई शुरुआत

    By Sumit Joshi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 06:39 PM (IST)

    कुमाऊं के मैदानी इलाकों में चार दिन की कड़ाके की ठंड के बाद नए साल की सुबह राहत लेकर आई। हल्द्वानी सहित आसपास के क्षेत्रों में गुरुवार को धूप खिली, जि ...और पढ़ें

    कुमाऊं के मैदानी क्षेत्रों में 18 डिग्री दर्ज किया अधिकतम पारा. File Photo

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। कुमाऊं के मैदानी क्षेत्रों में बीते चार दिन से सर्दी का सितम जारी था। कोहरे और शीतलहर के प्रकोप से तराई-भाबर के लोग ठिठुर रहे थे। लेकिन नए साल की सुबह राहत लेकर आई। हल्द्वानी सहित आसपास क्षेत्र में गुरुवार को दिन की शुरुआत धूप के साथ हुई।

    दिनभर सूर्य देव की प्रसन्नता साफ तौर पर देखने को मिली। ऐसे में क्षेत्रवासियों ने थोड़े सुकून कर अहसास किया। वहीं, इस बार वर्ष के पहले दिन का अधिकतम तापमान 2025 की तुलना में पांच डिग्री अधिक रिकार्ड किया गया।

    मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार हल्द्वानी क्षेत्र में गुरुवार को दिन का पारा 18.1 डिग्री सेल्सियस रहा। जबकि, पिछले साल एक जनवरी को अधिकतम पारा 13.1 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं न्यूनतम का पारा देखें तो 3.4 डिग्री दर्ज किया गया है।

    मौसम के करवट बदलने से रात में 24 घंटे भीतर तापमान में 7.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है। इससे दिन में तो थोड़ी राहत मिली लेकिन रात के समय हाड़ कंपाने वाली सर्दी का प्रकोप बना रहा।

    इधर, मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार पांच जनवरी तक विशेषकर मैदानी क्षेत्रों में सुबह और रात के समय हल्का कोहरा छाने की संभावना है। पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम साफ बना रह सकता है।

