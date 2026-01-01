Uttarakhand Weather Update: राहत लेकर आई नए साल की सुबह, धूप संग हुई शुरुआत

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। कुमाऊं के मैदानी क्षेत्रों में बीते चार दिन से सर्दी का सितम जारी था। कोहरे और शीतलहर के प्रकोप से तराई-भाबर के लोग ठिठुर रहे थे। लेकिन नए साल की सुबह राहत लेकर आई। हल्द्वानी सहित आसपास क्षेत्र में गुरुवार को दिन की शुरुआत धूप के साथ हुई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें