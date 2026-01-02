जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। सर्दी के सितम के बीच जंगलों में लगातार आग की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब बख और गैराड़ के जंगलों में अचानक आग धधक गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर सर्विस टीम ने आग पर काबू पाया।

नववर्ष के शुरुआती दिनों में भी सुबह शाम ठंड का सितम जारी है। तापमान दो डिग्री तक पहुंच रहा है। लेकिन इसके बाद भी जंगलों में आग की घटनाएं सामने आ रही है। अब गैराड़ मंदिर केक समीप जंगल में आग लगी हुई है।