Forest Fire: सुबह शाम ठंड का सितम जारी, फिर भी अल्मोड़ा के जंगलों में धधक रही आग
अल्मोड़ा में कड़ाके की ठंड के बावजूद बख और गैराड़ के जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरने के बावजूद जंगल धधक र ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। सर्दी के सितम के बीच जंगलों में लगातार आग की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब बख और गैराड़ के जंगलों में अचानक आग धधक गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर सर्विस टीम ने आग पर काबू पाया।
नववर्ष के शुरुआती दिनों में भी सुबह शाम ठंड का सितम जारी है। तापमान दो डिग्री तक पहुंच रहा है। लेकिन इसके बाद भी जंगलों में आग की घटनाएं सामने आ रही है। अब गैराड़ मंदिर केक समीप जंगल में आग लगी हुई है।
आग लगने से वन संपदा को नुकसान पहुंच रहा है। इधर, बख के जंगलों में भी आग लग गई। आग तेजी से आबादी क्षेत्र की ओर बढ़ने लगी। इससे लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने आग की सूचना फायर टीम को दी। जिसके बाद फायर टीम ने मौके पर पहुंच आग पर काबू पाया।
यहां भी फायर टीम ने पहुंच आग पर काबू पाया। जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। यहां फायर टीम में अजब सिंह, रमेश सिंह, जीवन जोशी भावना कोरंगा, बबीता, लीला बिष्ट आदि शामिल रहे।
