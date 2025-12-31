सर्दी के सीजन में भी उत्तराखंड में धधक रहे जंगल, लमगड़ा के सत्यों के जंगलों में लगी आग
अल्मोड़ा के लमगड़ा ब्लॉक स्थित सत्यों के जंगलों में भीषण आग लग गई। ग्रामीणों की सूचना पर अल्मोड़ा से पहुंची फायर टीम ने तेजी से फैल रही आग पर काबू पाय ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। लमगड़ा ब्लाक के सत्यों के पास जंगलों में आग लग गई। तेजी से आग ने जंगल के बड़े हिस्से को अपने आगोश में ले लिया। ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर अल्मोड़ा से पहुंची फायर टीम ने आग पर काबू पाया।
साल के अंतिम दिनों में सुबह शाम कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सर्दी का सितम हर दिन बढ़ रहा है। न्यूनतम तापमान लुढ़कर तीन डिग्री से नीचे पहुंच रहा है। लेकिन इसके बाद भी जंगलों में आए दिन आग की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब सत्यों के जंगलों में आग लग गई। आग से वन संपदा को नुकसान पहुंच रहा है।
आग को तेजी से फैलता देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना फायर टीम को दी। जिसके बाद फायर टीम ने मौके पर पहुंच आग पर काबू पाया। एलएफएम गिरीश धारियाल, एफएस डीवीआर हरि सिंह, एफएम प्रेम सिंह, भावना कोरंगा, निकेता आदि शामिल रहे।
