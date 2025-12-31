सर्दी के सीजन में भी उत्तराखंड में धधक रहे जंगल, लमगड़ा के सत्यों के जंगलों में लगी आग

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। लमगड़ा ब्लाक के सत्यों के पास जंगलों में आग लग गई। तेजी से आग ने जंगल के बड़े हिस्से को अपने आगोश में ले लिया। ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर अल्मोड़ा से पहुंची फायर टीम ने आग पर काबू पाया।

साल के अंतिम दिनों में सुबह शाम कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सर्दी का सितम हर दिन बढ़ रहा है। न्यूनतम तापमान लुढ़कर तीन डिग्री से नीचे पहुंच रहा है। लेकिन इसके बाद भी जंगलों में आए दिन आग की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब सत्यों के जंगलों में आग लग गई। आग से वन संपदा को नुकसान पहुंच रहा है।