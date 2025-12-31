उत्तराखंड में तीन दिनों से धू-धू कर जल रहा है नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का बफर जोन, आग बुझाना तो दूर जंगल तक भी नहीं पहुंच पाए वन कर्मी

संवाद सहयोगी, जागरण गोपेश्वर। नंदादेवी राष्ट्रीय पार्क के पांडुकेश्वर गोविंदघाट के पास जंगलों में लगी आग पर नंदादेवी राष्ट्रीय पार्क के बफर जोन तक पहुंच गई है। खड़ें पहाड़ी क्षेत्र में लगी आग व रास्ता न होने के चलते फिलहाल वन कर्मी आग बुझाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। वन विभाग ने प्रशासन से हैलीकाप्टर के साथ अब एनडीआरएफ एनडीआरएफ से मदद मांगी है। आग से ज्योतिर्मठ क्षेत्र में धुंध है।

रविवार की रात्रि को ज्योतिर्मठ के गोविंदघाट क्षेत्र में पहाड़ियों में आग लगी थी। जो एक बड़े क्षेत्र में फैल चुकी है। बताया गया कि बदरीनाथ हाइवे के ठीक सामने पर्वत पर लगी आग को बुझाने के लिए जंगल तक जाने का रास्ता भी वन विभाग दो दिनों में नहीं ढृंढ पाई है।

बताया गया कि आग बुझाने के लिए वन विभाग का अमला मौके पर मौजूद है। लेकिन खड़े पहाड़ के साथ आग के दौरान चट्टान से पत्थर पेड़ गिरने से लगातार खतरा है। अब नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के अधिकारी अलकनंदा पर अस्थाई पुल के साथ आग बुझाने के लिए एनडीआरएफ की मदद भी मांग रहे हैं।

बताया गया कि आग से कई हैक्टैयर वन भूमि पर वन संपदा स्वाहा हुई है। इसके साथ इस क्षेत्र में घुरड़ भालू सहित अन्य जंगली जानवरों का प्राकृतिक आवास होने के चलते उनके जीवन पर भी संकट है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के प्रभागीय वनाधिकारी अभिमन्यु ने मौके का जायजा लिया। बताया कि अलकनंदा पार कर जंगल तक पहुंचना मुश्किल है। जिलाधिकारी से हैलीकाप्टर मांगा गया है। ताकि जंगल में लगी आग का सही आंकलन किया जा सके।