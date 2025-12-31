Language
    उत्तराखंड में तीन दिनों से धू-धू कर जल रहा है नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का बफर जोन, आग बुझाना तो दूर जंगल तक भी नहीं पहुंच पाए वन कर्मी

    By Devendra Rawat Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 08:26 AM (IST)

    नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के बफर जोन में गोविंदघाट के पास तीन दिनों से आग लगी है। खड़ी पहाड़ी और रास्ते की कमी के कारण वनकर्मी आग बुझाने में असमर्थ है ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, जागरण गोपेश्वर। नंदादेवी राष्ट्रीय पार्क के पांडुकेश्वर गोविंदघाट के पास जंगलों में लगी आग पर नंदादेवी राष्ट्रीय पार्क के बफर जोन तक पहुंच गई है। खड़ें पहाड़ी क्षेत्र में लगी आग व रास्ता न होने के चलते फिलहाल वन कर्मी आग बुझाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। वन विभाग ने प्रशासन से हैलीकाप्टर के साथ अब एनडीआरएफ एनडीआरएफ से मदद मांगी है। आग से ज्योतिर्मठ क्षेत्र में धुंध है।

    रविवार की रात्रि को ज्योतिर्मठ के गोविंदघाट क्षेत्र में पहाड़ियों में आग लगी थी। जो एक बड़े क्षेत्र में फैल चुकी है। बताया गया कि बदरीनाथ हाइवे के ठीक सामने पर्वत पर लगी आग को बुझाने के लिए जंगल तक जाने का रास्ता भी वन विभाग दो दिनों में नहीं ढृंढ पाई है।

    बताया गया कि आग बुझाने के लिए वन विभाग का अमला मौके पर मौजूद है। लेकिन खड़े पहाड़ के साथ आग के दौरान चट्टान से पत्थर पेड़ गिरने से लगातार खतरा है। अब नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के अधिकारी अलकनंदा पर अस्थाई पुल के साथ आग बुझाने के लिए एनडीआरएफ की मदद भी मांग रहे हैं।

    बताया गया कि आग से कई हैक्टैयर वन भूमि पर वन संपदा स्वाहा हुई है। इसके साथ इस क्षेत्र में घुरड़ भालू सहित अन्य जंगली जानवरों का प्राकृतिक आवास होने के चलते उनके जीवन पर भी संकट है।

    नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के प्रभागीय वनाधिकारी अभिमन्यु ने मौके का जायजा लिया। बताया कि अलकनंदा पार कर जंगल तक पहुंचना मुश्किल है। जिलाधिकारी से हैलीकाप्टर मांगा गया है। ताकि जंगल में लगी आग का सही आंकलन किया जा सके।

    कहा कि एसडीआरएएफ व एनडीआरएफ की भी मदद मांगी गई है। फिलहाल ड़ोन के जरिए भी आंकलन किए जाने का प्रयास किया गया है लेकिन वह एक निश्चित दूरी तक ही उड़ता है। एक टीम फ्यूडार के रास्ते भी पहाड़ी के उपर तक भेजी गई है।

    हापला के जंगलों में लगी आग पर काबू
    हापला व रैंसू के जंगलो में रविवार शायं से लगी आग पर केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के वन कर्मियों ने बड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया है। केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर के रेंज नागनाथ के तहत रैसू, पतरोली, सहित हापला क्षेत्र के ऊपर भाग के जंगलों में तीन दिन से लगी आग पर काबू पा लिया गया है, रेंज नागनाथ के वन क्षेत्र अधिकारी नवल किशोर नेगी ने बताया कि दो दिन की मशक्कत के बाद आग बुझाकर विभागीय लोगो ने राहत की सांस ली है।