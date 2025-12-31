Language
    चमोली सुरंग हादसा: विष्णुगाड़ परियोजना में 109 लोगों में से 70 का उपचार, 4 की हालत गंभीर

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 08:18 AM (IST)

    चमोली जिले के जोशीमठ में विष्णुगाड़-पीपलकोटी जलविद्युत परियोजना स्थल पर सुरंग हादसे में 109 लोग प्रभावित हुए। सुरंग के भीतर ट्रॉलियों के टकराने से यह ...और पढ़ें

    मौके पर जुटे आलाअधिकारी। जागरण

    संवाद सहयोगी, गोपेश्वर (चमोली)। चमोली जिले के जोशीमठ क्षेत्र में हेलंग के पास अलकनंदा नदी के किनारे निर्माणाधीन विष्णुगाड़ पीपलकोटी जलविद्युत परियोजना की डायवर्जन साइट पर हुए हादसे में कुल 109 लोग शामिल थे। इनमें से 70 व्यक्तियों का उपचार जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में किया गया, जिसमें से 66 को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया, जबकि 4 व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती किया गया है।

    इसके अलावा, पीपलकोटी विवेकानंद चिकित्सालय में 18 व्यक्तियों का प्राथमिक उपचार कर घर भेज दिया गया है। 21 लोग ऐसे थे जिन्हें किसी भी प्रकार की चोट नहीं लगी और वे घटना स्थल से ही अपने घर चले गए ।

    बता दें कि चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारर्पोरेशन (टीएचडीसी)की निर्माणाधीन विष्णुगाड़-पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना के साइट पर मंगलवार रात बड़ा हादसा हो गया। निर्माणाधीन सुरंग में कर्मचारियों, श्रमिकों के आवागमन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दो ट्रालियां आपस में टकराकर पलट गईं। इन ट्रालियों को सुरंग के अंदर लोहे की पटरी में संचालित किया जाता है।

    टीएचडीसी की 448 मेगावाट की विष्णुगाड़-पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना के लिए एचसीसी कंपनी पीपलकोटी के हाट गांव से हेलंग तक 13.5 किमी की सुरंग बना रही है। हाट गांव से सात किमी की सुरंग बन चुकी है।

    सुरंग निर्माण का कार्य 10 वर्ष से चल रहा है। इसमें करीब दो हजार कार्मिक रात-दिन काम रहे हैं। मंगलवार रात जब कर्मचारियों और मजदूरों की शिफ्ट बदल रही थी और वे ट्राली से जा रहे थे। इसी दौरान सुरंग में सामान ला रही दूसरी ट्राली ब्रेक फेल होने पर उससे टकरा गई। इसके बाद दोनों ट्रालियां पलट गईं और 100 से अधिक इंजीनियर, कर्मचारी और मजदूर घायल हो गए।