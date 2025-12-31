चमोली सुरंग हादसा: विष्णुगाड़ परियोजना में 109 लोगों में से 70 का उपचार, 4 की हालत गंभीर

संवाद सहयोगी, गोपेश्वर (चमोली)। चमोली जिले के जोशीमठ क्षेत्र में हेलंग के पास अलकनंदा नदी के किनारे निर्माणाधीन विष्णुगाड़ पीपलकोटी जलविद्युत परियोजना की डायवर्जन साइट पर हुए हादसे में कुल 109 लोग शामिल थे। इनमें से 70 व्यक्तियों का उपचार जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में किया गया, जिसमें से 66 को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया, जबकि 4 व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती किया गया है।

इसके अलावा, पीपलकोटी विवेकानंद चिकित्सालय में 18 व्यक्तियों का प्राथमिक उपचार कर घर भेज दिया गया है। 21 लोग ऐसे थे जिन्हें किसी भी प्रकार की चोट नहीं लगी और वे घटना स्थल से ही अपने घर चले गए ।