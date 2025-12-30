उत्तराखंड के चमोली में सुरंग के अंदर बड़ा हादसा, दो लोको ट्रेनें टकराईं; 90 लोग घायल हुए

संवाद सहयोगी, गोपेश्वर (चमोली): चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारर्पोरेशन (टीएचडीसी)की निर्माणाधीन विष्णुगाड़-पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना के साइट पर मंगलवार रात बड़ा हादसा हो गया। सुरंग के अंदर कर्मचारियों, श्रमिकों और सामान ले जाने वाली दो लोको ट्रेनें आपस में टकरा कर पलट गईं।

हादसे में 90 से अधिक लोग घायल हो गए। ट्रेन में 110 लोग सवार थे। इनमें सुरंग में काम कर रहे इंजीनियर, कर्मचारी और श्रमिक शामिल हैं। घायलों को जिला अस्पताल और विवेकानंद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अन्य को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। जिलाधिकारी और एसपी देर रात ही जिला चिकित्सालय पहुंच गए और घायलों का हाल जाना। हादसे का प्रारंभिक कारण सामान ला रही ट्रेन के ब्रेक फेल होना माना जा रहा है।

हादसा मंगलवार रात करीब साढ़े नौ बजे हुआ। टीएचडीसी की 444 मेगावाट की विष्णुगाड पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना के लिए एचसीसी कंपनी पीपलकोटी के हाट गांव से हेलंग तक 13.5 किमी की सुरंग बना रही है। हाट गांव से सात किमी की सुरंग बन चुकी है।

मंगलवार रात जब कर्मचारियों और मजदूरों की शिफ्ट बदल रही थी और वे लोको ट्रेन से जा रहे थे, इसी दौरान सुरंग में पांच किमी पर सामान ला रही लोको ट्रेन ब्रेक फेल होने पर पैसेंजर लोको ट्रेन से टकरा गई। इसके बाद दोनों ट्रेनें पलट गईं और 110 के करीब इंजीनियर, कर्मचारी और मजदूर घायल हो गए। सभी घायलों को अन्य कर्मचारी बाहर लेकर आए। साथ ही कंपनी के अधिकारियों के साथ ही आपातकालीन एंबुलेंस 108 को इसकी सूचना दी।