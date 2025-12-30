Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    उत्तराखंड के चमोली में सुरंग के अंदर बड़ा हादसा, दो लोको ट्रेनें टकराईं; 90 लोग घायल हुए

    By Sunil Negi Edited By: Sunil Negi
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 12:35 AM (IST)

    चमोली जिले में टीएचडीसी की विष्णुगाड़-पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना की सुरंग में मंगलवार रात बड़ा हादसा हो गया। दो लोको ट्रेनें टकराने से 90 से अधिक लो ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, गोपेश्वर (चमोली): चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारर्पोरेशन (टीएचडीसी)की निर्माणाधीन विष्णुगाड़-पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना के साइट पर मंगलवार रात बड़ा हादसा हो गया। सुरंग के अंदर कर्मचारियों, श्रमिकों और सामान ले जाने वाली दो लोको ट्रेनें आपस में टकरा कर पलट गईं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हादसे में 90 से अधिक लोग घायल हो गए। ट्रेन में 110 लोग सवार थे। इनमें सुरंग में काम कर रहे इंजीनियर, कर्मचारी और श्रमिक शामिल हैं। घायलों को जिला अस्पताल और विवेकानंद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अन्य को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। जिलाधिकारी और एसपी देर रात ही जिला चिकित्सालय पहुंच गए और घायलों का हाल जाना। हादसे का प्रारंभिक कारण सामान ला रही ट्रेन के ब्रेक फेल होना माना जा रहा है।

    chamoli accident news

    हादसा मंगलवार रात करीब साढ़े नौ बजे हुआ। टीएचडीसी की 444 मेगावाट की विष्णुगाड पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना के लिए एचसीसी कंपनी पीपलकोटी के हाट गांव से हेलंग तक 13.5 किमी की सुरंग बना रही है। हाट गांव से सात किमी की सुरंग बन चुकी है।

    chamoli hospital

    मंगलवार रात जब कर्मचारियों और मजदूरों की शिफ्ट बदल रही थी और वे लोको ट्रेन से जा रहे थे, इसी दौरान सुरंग में पांच किमी पर सामान ला रही लोको ट्रेन ब्रेक फेल होने पर पैसेंजर लोको ट्रेन से टकरा गई। इसके बाद दोनों ट्रेनें पलट गईं और 110 के करीब इंजीनियर, कर्मचारी और मजदूर घायल हो गए। सभी घायलों को अन्य कर्मचारी बाहर लेकर आए। साथ ही कंपनी के अधिकारियों के साथ ही आपातकालीन एंबुलेंस 108 को इसकी सूचना दी।

    chamoli hospital doc


    108 की मदद से घायलों को विवेकानंद चिकित्सालय पीपलकोटी लाया गया। वहीं 42 गंभीर घायलों को जिला चिकित्सालय गोपेश्वर ले जाया गया। अन्य घायलों को मामूली चोट आने पर उन्हें प्राथमिक उपचार देने के बाद जाने दिया।

    वहीं जिलाधिकारी गौरव कुमार और एसपी सुरजीत सिंह पंवार देर रात ही जिला चिकित्सालय पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। साथ ही उपचार को लेकर चिकित्सकों को दिशा-निर्देश दिए। देर रात तक सभी घायलों का उपचार किया जा रहा था। वहीं कुछ गंभीर घायलों को श्रीनगर रेफर करने की तैयारी की जा रही थी।

    यह भी पढ़ें- मुंबई कोस्टल रोड पर सुरंग के पास लगी आग, किसी के घायल होने की खबर नहीं

    यह भी पढ़ें- मिट्टी खनन का अनोखा तरीका देखकर रह जाएंगे दंग, रामपुर के खेतों में बनाई सुरंग