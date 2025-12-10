मिट्टी खनन का अनोखा तरीका देखकर रह जाएंगे दंग, रामपुर के खेतों में बनाई सुरंग
रामपुर में खनन कारोबारियों ने मिट्टी के अवैध खनन का नया तरीका निकाला है। खेतों में सुरंग बनाकर ट्रैक्टर-ट्रॉली से मिट्टी निकाली जा रही है, जिससे अधिका ...और पढ़ें
अनिल अवस्थी, जागरण रामपुर। खुले खेत में चल रहे ट्रैक्टर को दूर से देखकर आप समझेंगे कि खेत का समतलीकरण हो रहा है। जबकि, हकीकत में मौके पर मिट्टी का खनन हो रहा होता है। अवैध खनन से जुड़े धंधेबाजों ने अधिकारियों को चकमा देने के लिए नया पैंतरा आजमाया है। जिन खेतों से उन्हें मिट्टी उठानी होती है उसमें पहले लंबी चौड़ी सुरंग तैयार कर लेते हैं। ट्रैक्टर ट्राली सीधे इसके अंदर चली जाती है। खेत में चल रहे दूसरे ट्रैक्टर मिट्टी खींचकर सुरंग में खड़ी ट्राली को भरते रहते हैं।
मिट्टी खनन का अनोखा तरीका, खेत में बनाई सुरंग
खेतों से मिट्टी का अवैध खनन का खेल कोई नई बात नहीं है। अब तक धंधेबाज जेसीबी से खोदाई कर खेताें से मिट्टी उठाते थे। इस मिट्टी को डंपरों व ट्रैक्टर ट्रालियों के जरिये इधर-उधर पहुंचाया जाता था। इस खेल में इस बात का खतरा रहता था कि आसपास से गुजरने वाले अधिकारी जेसीबी चलते देख खनन का खेल भांप लेते थे। इससे बचने को अब खनन के खिलाड़ी जिस खेत से मिट्टी का खनन करते हैं उसमें एक बड़ी सुरंगनुमा गड्ढा बना लेते हैं। इस गड्डढे में पूरी ट्रैक्टर ट्राली समा जाती है। इसके बाद दूसरे ट्रैक्टर खेत से मिट्टी खींचकर सुरंग में खड़े ट्रैक्टर ट्राली में गिराते रहते हैं।
खनन कारोबारियों की पैंतरेबाजी, जेसीबी की जरूरत भी खत्म
ट्रॉली भरते ही ट्रैक्टर उसे लेकर सुरंग से बाहर निकल जाता है। इसके बाद दूसरा ट्रैक्टर सुरंग में खड़ा कर दिया जाता है। इस तकनीक से खनन के कारोबारी बेखौफ दिन में ही मिट्टी का अवैध खनन कर रहे हैं। सदर तहसील के ग्राम कोयला निवासी दीपक कुमार ने भी खनन अधिकारी को पत्र देकर इस संबंध में शिकायत की है। उनका आरोप है कि वह अपने बच्चों के साथ आजीविका के लिए रुद्रपुर चले गए थे। इसी दौरान उनके खेत में सुरंग तैयार कर लगातार उसमें खनन किया जा रहा है।
दीपक का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में 112 पर कॉल कर पुलिस को भी मौके पर बुलाया था। पुलिस इसकी शिकायत खनन अधिकारी से करने की बात कहकर लौट गई। खनन अधिकारी अमित रंजन ने बताया कि कुछ जगहों पर खेत में गड्ढा बनाकर खनन करने की शिकायतें मिली हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। ग्राम कोयला के प्रकरण की भी जांच कराई जा रही है। जल्द ही आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
