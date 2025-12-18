Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुंबई कोस्टल रोड पर सुरंग के पास लगी आग, किसी के घायल होने की खबर नहीं

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 04:12 AM (IST)

    धवार शाम को दक्षिण मुंबई के कोस्टल रोड पर एक सुरंग के बाहर आग लग गई, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नही ...और पढ़ें

    Hero Image

    मुंबई कोस्टल रोड पर सुरंग के पास लगी आग, किसी के घायल होने की खबर नहीं (सांकेतिक तस्वीर)

    पीटीआई, मुंबई। बुधवार शाम को दक्षिण मुंबई के कोस्टल रोड पर एक सुरंग के बाहर आग लग गई, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है।

    उन्होंने बताया कि पुलिस जिमखाना के सामने मरीन लाइन्स स्थित सुरंग के बाहर लगी आग की सूचना मुंबई अग्निशमन विभाग (एमएफबी) को शाम 7.12 बजे दी गई थी।

    अधिकारियों ने बताया कि आग में किसी के घायल होने की खबर नहीं है और आग पर एक घंटे से भी कम समय में काबू पा लिया गया।

    एक नगर निगम अधिकारी ने कहा कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। उन्होंने आगे बताया कि जिस इमारत में आग लगी थी, उसका इस्तेमाल कुछ सामग्रियों के भंडारण के लिए किया जाता था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें