मुंबई कोस्टल रोड पर सुरंग के पास लगी आग, किसी के घायल होने की खबर नहीं

पीटीआई, मुंबई। बुधवार शाम को दक्षिण मुंबई के कोस्टल रोड पर एक सुरंग के बाहर आग लग गई, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है।

उन्होंने बताया कि पुलिस जिमखाना के सामने मरीन लाइन्स स्थित सुरंग के बाहर लगी आग की सूचना मुंबई अग्निशमन विभाग (एमएफबी) को शाम 7.12 बजे दी गई थी।

अधिकारियों ने बताया कि आग में किसी के घायल होने की खबर नहीं है और आग पर एक घंटे से भी कम समय में काबू पा लिया गया।

एक नगर निगम अधिकारी ने कहा कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। उन्होंने आगे बताया कि जिस इमारत में आग लगी थी, उसका इस्तेमाल कुछ सामग्रियों के भंडारण के लिए किया जाता था।