    नाबालिग बेटी को मौत के घाट उतारने के लिए पिता ने पुत्र के साथ मिलकर आठ दिन तक बनाया प्लान, बेटे को लाकर दिया तमंचा

    By Rajesh Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 12:38 PM (IST)

    Shamli News शामली में भाई ने अपनी बहन की केवल एक युवक से वाट्सएप चैटिंग करने पर गोली मारकर हत्या कर दी। इसमें उसके पिता ने भी साथ दिया। पुलिस ने पिता और पुत्र दोनों को हिरासत में ले लिया। आरोपितों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया है कि दोनों किशोरी की हत्या की योजना आठ दिनों से बना रहे थे।

    prefferd source google
    Hero Image
    शामली के गांव अंबेहटा में किशोरी की हत्या की सूचना पर मौके पर मौजूद पुलिस बल l जागरण

    संवाद सूत्र, जागरण, कांधला (शामली)। झूठी आन के लिए पिता ने बेटे के साथ आठ दिन पहले ही सना की हत्या करने की योजना बना ली थी। दिन-रात वह निगरानी रख रहे थे। कई बार सना को समझाने का प्रयास किया, लेकिन सना नहीं मानी। पुलिस पूछताछ में किशोर ने बताया कि उसने कई बार अपनी बहन को रात में बातचीत करते हुए पकड़ा था, लेकिन उसने कभी भी हीं सुनी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गांव अंबेहटा निवासी जुलफान के छह बच्चे हैं और वह किसान है। दूसरे नंबर की बेटी सना तीन महीने से किसी युवक से रात में बातचीत करती थी। कई बार समझाने के बाद भी जब सना ने युवक से बातचीत करना बंद नहीं किया तो आठ दिन पहले पिता-पुत्र ने सना की हत्या करने की योजना बना ली थी। पिता ने ही किशोर को हत्या करने के लिए तमंचा दिया था, लेकिन वह अंतिम समय तक भी किशोरी को समझाने का प्रयास करते रहे। ग्रामीणों के अनुसार किशोरी शनिवार रात घर से चली गई थी, हालांकि कुछ देर बाद किशोरी के पिता ने उसको गांव के बाहर से ही पकड़ लिया था। हालांकि पुलिस पूछताछ में इसकी पुष्टि नहीं हो सकी।

    रात से ही पिता-पुत्र किशोरी पर कड़ी निगरानी रख रहे थे। रविवार दोपहर किशोरी ने जब युवक से वाट्सएप चैटिंग पर बातचीत की तो पिता की ओर से दिए गए तमंचे से किशोर ने छत पर ले जाकर उसकी हत्या कर दी। किशोरी की मां भी बताने से बच रही है।

    दो घंटे तक घटना को दबाने में जुटे रहे पिता-पुत्र

    पुलिस के अनुसार दोपहर ढाई बजे आरोपितों ने किशोरी की हत्या कर दी थी, लेकिन शाम साढ़े चार बजे तक भी हत्या को हादसे का रूप देने के लिए हार्ट अटैक, बंदरों से हमला और छत से गिरने से बहाने बनाने की योजना बना रहे थे।

    छह महीने पहले छोड़ दी थी मदरसे में पढ़ाई

    ग्रामीणों के अनुसार कक्षा आठवीं तक किशोरी मदरसे में पढ़ने के लिए जाती थी, लेकिन करीब छह महीने पहले किशोरी ने मदरसे में जाना बंद कर दिया था।

    सीडीआर से खुलेगा राज, युवक की होगी पहचान

    पुलिस पूछताछ में अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका कि सना किस युवक से बातचीत किया करती थी। चूंकि सना के मोबाइल फोन में कोई भी काल डिटेल और वाट्सएप चैटिंग नहीं मिली है। 

    काल हिस्ट्री और वाट्सएप मैसेज कर देती थी डिलीट 

    पुलिस पूछताछ में हत्यारोपित किशोर ने बताया कि उसकी बहन रात में बातचीत करने के बाद काल हिस्ट्री और वाट्सएप चैटिंग के बाद मैसेट डिलीट कर दिया करती थी। पुलिस मोबाइल फोन से युवक की पहचान करने का प्रयास कर रही है।