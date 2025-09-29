वाट्सएप चैटिंग से नाराज नाबालिग भाई ने बहन को गोली मारी, मौत, बहाने से पिता के साथ छत पर ले जाकर दिया वारदात को अंजाम
Shamli News शामली में एक भाई ने अपनी बहन की गोली मारकर हत्या कर दी क्योंकि वह एक युवक से वाट्सएप चैटिंग रही थी। पिता ने पहले इसे हार्ट अटैक या बंदरों का हमला बताने की कोशिश की लेकिन ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने पिता और पुत्र दोनों को हिरासत में ले लिया।
संवाद सूत्र, जागरण,कांधला (शामली)। रात में युवक से बातचीत करने पर भाई ने बहन की गोली मारकर हत्या कर दी। पिता ने घटना को हार्ट अटैक और बंदरों से हमले से मौत होने का रूप देने का प्रयास प्रयास किया, लेकिन मुहल्लेवासियों की सूचना पर पुलिस ने किशोर और पिता को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मौके से तमंचा बरामद किया है। हत्या को हादसे का रूप देने के लिए आरोपित हार्ट अटैक, बंदरों का हमला और छत से गिरने से बहाने बनाने की योजना बनाते रहे
गांव अंबेहटा निवासी साढ़े 17 साल की किशोरी सना मदरसे में पढ़ाई करती थी। पिछले तीन महीने से वह किसी युवक से रात में फोन पर बात और दिनभर वाट्सएप चैटिंग करती थी। इससे 16 वर्षीय भाई और पिता नाराज थे। पिता ने कई बार किशोरी को समझाने का प्रयास किया लेकिन वह नहीं मान रही थी। रविवार दोपहर किशोरी युवक से वाट्सएप चैटिंग कर रही थी।
छोटे भाई ने इसकी जानकारी पिता को दी। पिता के कहने पर किशोर बहन को बंदर भगाने के बहाने छत पर ले गया और वहां बने कमरे में ले जाकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को हार्ट अटैक या बंदर से हमले का रूप देने के लिए पिता और किशोर शव को छत से नीचे ले आए।
पिता जुलफान ने अपने साले को किशोरी की हार्ट अटैक से मौत होने की सूचना देकर सिपुर्द-ए-खाक करने के लिए बुला लिया। ग्रामीणों ने पुलिस को आनर किलिंग की सूचना दे दी। पुलिस मौके पर पहुंची और किशोरी के पिता जुलफान और भाई से पूछताछ की। सीओ श्याम सिंह, एएसपी संतोष कुमार सिंह भी मौके पर पहुंचे और जांच की। पिता-पुत्र ने बताया कि युवक से बातचीत करने के लिए मना करते थे, लेकिन नहीं मानी इसलिए गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने पिता और भाई को हिरासत में ले लिया।
आरोपितों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि जिस तमंचे से गोली मारी है वह साल 2013 के दंगों के दौरान मुजफ्फरनगर के जौला गांव से खरीदा था। चौकी इंजार्ज की तहरीर पर पिता पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
दो घंटे तक घटना को दबाने में जुटे रहे पिता-पुत्र
पुलिस के अनुसार दोपहर ढाई बजे आरोपितों ने किशोरी की हत्या कर दी थी, लेकिन शाम साढ़े चार बजे तक भी हत्या को हादसे का रूप देने के लिए हार्ट अटैक, बंदरों से हमला और छत से गिरने से बहाने बनाने की योजना बना रहे थे।
पुलिस अधीक्षक नरेन्द्र प्रताप सिंह का कहना है कि ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। किशोरी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। घटना में प्रयोग किया गया तमंचा बरामद कर लिया है।
