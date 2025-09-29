वाट्सएप चैटिंग से नाराज नाबालिग भाई ने बहन को गोली मारी, मौत, बहाने से पिता के साथ छत पर ले जाकर दिया वारदात को अंजाम

Shamli News शामली में एक भाई ने अपनी बहन की गोली मारकर हत्या कर दी क्योंकि वह एक युवक से वाट्सएप चैटिंग रही थी। पिता ने पहले इसे हार्ट अटैक या बंदरों का हमला बताने की कोशिश की लेकिन ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने पिता और पुत्र दोनों को हिरासत में ले लिया।

संवाद सूत्र, जागरण,कांधला (शामली)। रात में युवक से बातचीत करने पर भाई ने बहन की गोली मारकर हत्या कर दी। पिता ने घटना को हार्ट अटैक और बंदरों से हमले से मौत होने का रूप देने का प्रयास प्रयास किया, लेकिन मुहल्लेवासियों की सूचना पर पुलिस ने किशोर और पिता को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मौके से तमंचा बरामद किया है। हत्या को हादसे का रूप देने के लिए आरोपित हार्ट अटैक, बंदरों का हमला और छत से गिरने से बहाने बनाने की योजना बनाते रहे

गांव अंबेहटा निवासी साढ़े 17 साल की किशोरी सना मदरसे में पढ़ाई करती थी। पिछले तीन महीने से वह किसी युवक से रात में फोन पर बात और दिनभर वाट्सएप चैटिंग करती थी। इससे 16 वर्षीय भाई और पिता नाराज थे। पिता ने कई बार किशोरी को समझाने का प्रयास किया लेकिन वह नहीं मान रही थी। रविवार दोपहर किशोरी युवक से वाट्सएप चैटिंग कर रही थी।

छोटे भाई ने इसकी जानकारी पिता को दी। पिता के कहने पर किशोर बहन को बंदर भगाने के बहाने छत पर ले गया और वहां बने कमरे में ले जाकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को हार्ट अटैक या बंदर से हमले का रूप देने के लिए पिता और किशोर शव को छत से नीचे ले आए।