    West UP में इस जिले से शुरू हुई थी Honor killing, पंचायत में युवक-युवती को मार डाला था, अब भाई ने बहन की कर दी हत्या

    By Akash Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 01:08 PM (IST)

    Shamli News शामली में ऑनर किलिंग की वारदात ने सभी को झकझोर कर रखा दिया है। युवक से वाट्सएप चैटिंग करने पर पिता व भाई ने मिलकर किशोरी को मौत के घाट उतार दिया। 33 साल पहले कांधला थाना क्षेत्र के गांव खंद्रावली में सतीश और सरिता को भरी पंचायत में युवती की उसके पिता ने हत्या कर दी थी।

    पश्चिम उत्तर प्रदेश में शामली से हुई थी आनर किलिंग की शुरूआत (प्रतीकात्मक फोटो)

    आकाश शर्मा, जागरण, शामली। पश्चिम उत्तर प्रदेश में आनर किलिंग की शुरूआत शामली जिले के गांव खंद्रावली से हुई थी। शामली जब मुजफ्फरनगर का हिस्सा था। जहां 33 साल पहले एक ही जाति के युवक-युवती की भरी पंचायत के बीच हत्या कर दी गई थी। इसके बाद अन्य जिलों में घटनाएं हुई।

    झूठी शान की शातिर अपने ही बच्चों का अभिभावक कत्ल करते रहे हैं। कभी पिता ने बेटी की कुल्हाड़ी से हत्या की तो कभी पिता ने बेटी को बिटौड़े में जला दिया। कभी फांसी पर लटकाकर युवक-युवती को मार दिया गया तो कभी गोली मारकर हत्या कर दी।

    शामली जिले में आनर किलिंग की घटनाएं

    साल 1993 से ही जिले में ऐसी घटनाएं लगातार हो रही है। जानकारों का दावा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे पहली घटना कांधला थाना क्षेत्र के गांव खंद्रावली में हुई थी। युवक सतीश और युवती सरिता की भरी पंचायत के बीच युवती के पिता ने हत्या कर दी थी।

    साल 1998 पहले झिंझाना थाना क्षेत्र के अलीनगर में पिता ने अपनी पुत्री को युवक के साथ देख लिया था। इसके बाद दोनों को फांसी पर लटकाकर हत्या कर दी थी।

    साल 1999 में शामली कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला ब्रहमनान से एक युवती युवक के साथ चली गई थी। युवती के लौटने के बाद पिता ने सड़क में युवती को कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी।

    सितंबर 2022 में झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव नया गांव में पिता ने झूठी आनन की पिता ने बेटी की हत्या कर शव को गांव शामली-शामला में बिटौड़े में फूंक दिया था। 

    करीब 10 साल पहले कांधला थाना क्षेत्र के गांव इस्लामपुर घसौली में बहन का युवक के साथ प्रेम-प्रसंग के चलते भाई ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। 

    अब 28 सितंबर 2025 को कांधला क्षेत्र के गांव अंबेहता में युवक से बातचीत करने के चलते किशोर ने अपनी बहन की गोली मारकर हत्या कर दी। इसमें पुलिस ने पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया गया है।