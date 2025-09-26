पिता बना हैवान, 14 साल की बेटी की चुन्नी से गला घोंटकर कर दी हत्या, शव नहर में फेंका, इस कारण हुआ आगबबूला

Bulandshahar News बुलंदशहर में एक पिता ने अपनी 14 वर्षीय बेटी की चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोपित पिता बेटी द्वारा घर से लगातार पैसे चुराने से नाराज था। पुलिस ने आरोपित को हिरासत में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

संवाद सूत्र, जागरण, अनूपशहर (बुलंदशहर)। पिता ने बेटी की उसी की चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को नहर में फेंक दिया। पिता बेटी के घर में से लगातार रुपये चोरी करने से नाराज था। पुलिस ने आरोपित पिता को हिरासत में लिया है। साथ ही शव को नहर से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसपी ग्रामीण डा. तेजवीर सिंह ने बताया कि शुक्रवार की शाम 4:30 बजे राहगीरों ने अनीवास नहर पुल के नीचे किशोरी का शव देखा। किशोरी ने स्कूल की यूनिफार्म पहनी हुई थी। इससे शव की पहचान गांव बिचौला निवासी अजय की 14 वर्षीय पुत्री सोनी के रूप में की गई। सोनी कक्षा सात की छात्रा थी।

छात्रा के संबंध में परदादा-परदादी कालेज के प्रधानाचार्य केके शर्मा ने बताया है कि गुरुवार को दोपहर के समय अजय अपनी पुत्री को विद्यालय से बुलाकर ले गए थे। इसके बाद पुलिस ने पिता अजय को हिरासत में लेकर पूछताछ की।

एसपी ग्रामीण ने बताया कि अजय से पूछताछ की गई। इसमें अजय ने पुत्री की हत्या करना कबूल किया है। उसने बताया कि बेटी सोनी सबसे बड़ी थी। इसके अलावा उसके दो पुत्री व एक पुत्र हैं। अजय के पास लगभग पांच बीघा जमीन है और वह ठेके पर भी खेत लेकर खेती करता है।

अजय का कहना है कि सोनी घर से अक्सर रुपये चोरी करती थी। इस पर उसे कई बार समझाया गया, लेकिन सोनी ने कुछ दिन पूर्व घर के पूजाघर में रखे दानपात्र से 500 रुपये फिर चुरा लिए थे। छात्रा के लगातार चोरी करने से वह नाराज था। इसी के चलते वह छात्रा को विद्यालय से खेत पर ले गया और वहां पर चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी।