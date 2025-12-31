YEIDA Plot Scheme: ग्रेटर नोएडा में 16 प्लॉटों के लिए आज निकाली जाएगी लॉटरी, आवंटियों को मिलेगी नई जगह

जागरण संवाददात, ग्रेटर नोएडा। YEIDA Plot Scheme : यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के अपैरल पार्क में बुधवार (31 दिसंबर) को 16 प्लॉटों के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। प्राधिकरण इन प्लॉटों का पहले ही आवंटन कर चुका है, लेकिन जमीन पर कब्जा न मिलने के कारण प्लॉटों का विकास नहीं हो पाया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अब तक 147 प्लॉटों का आवंटन हो चुका है। वहीं, 109 प्लॉटों की लीज प्लान प्राप्त हो चुका है। साथ ही 109 प्लॉटों को चेकलिस्ट भी जारी की जा चुकी है। 97 प्लॉटों की रजिस्ट्री हो चुकी है। 71 प्लॉटों पर आवंटियों को कब्जा भी प्राप्त हो चुका है।

वहीं, 29 नक्शा पास करा चुके हैं, इसमें 13 का मौके पर निर्माण चल रहा है। अपैरल पार्क में 16 भूखंड पर विवाद को लेकर प्राधिकरण उनका विकास नहीं कर सका था। आवंटी प्राधिकरण से भूखंड पर कब्जा देने की काफी समय से मांग कर रहे थे। उनकी दिक्कत को देखते हुए प्राधिकरण ने इन प्लॉटों को अपैरल पार्क में ही दूसरी जगह शिफ्ट करने का फैसला किया था।