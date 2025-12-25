नए साल में नोएडा एयरपोर्ट के पास घर बनाने का मौका, YEIDA लाने जा रहा दूसरी सबसे बड़ी रेजिडेंशियल प्लॉट योजना
यमुना प्राधिकरण नए साल में नोएडा एयरपोर्ट के पास सेक्टर पांच में चार हजार वर्गमीटर के भूखंडों की योजना शुरू करेगा। सेक्टर पांच में यह पहली आवासीय भूखं ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। YEIDA क्षेत्र में नोएडा एयरपोर्ट के आस पास अपने घर का सपना देखने वालों को नए साल का तोहफा देने की तैयारी चल रही है। यमुना प्राधिकरण सेक्टर पांच में चार हजार वर्गमीटर के भूखंडों की योजना निकालेगा। सेक्टर में जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है। सेक्टर पांच में यह पहली आवासीय भूखंड योजना होगी।
इसके अतिरिक्त तकरीबन एक हजार आवासीय भूखंड की योजना के लिए रेरा पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है। चालू वित्त वर्ष में राजस्व प्राप्ति का दारोमदार भूखंड योजनाओं पर टिका है। प्राधिकरण में आवासीय भूखंड की जबरदस्त मांग है।
इस वजह से महज कुछ सौ भूखंडों के लिए भी आवेदकों की संख्या लाखों में पहुंच जाती है। प्राधिकरण को इन योजनाओं से अच्छी कमाई होती है। इसलिए चालू वित्त वर्ष के अंतिम तीन माह में राजस्व लक्ष्य पूरा करने के लिए प्राधिकरण ने आवासीय व औद्योगिक भूखंड की योजना लाने का निर्णय लिया है।
सेक्टर पांच में पहली बार आवासीय योजना निकाली जाएगी। इस योजना में तकरीबन चार हजार भूखंड होंगे। यह भूखंड 200 वर्गमीटर, 300 वर्गमीटर व 450 वर्गमीटर के हाेंगे। यीडा सीईओ राकेश कुमार सिंह कहना है कि सेक्टर पांच में जमीन क्रय करने की प्रक्रिया चल रही है। काफी जमीन प्राधिकरण क्रय कर भी चुका है। सेक्टर में आवासीय भूखंड योजना नए साल पर निकाली जाएगी।
इसके अतिरिक्त सेक्टर 15सी, 18 व 24ए में भी प्राधिकरण 973 आवासीय भूखंड की योजना निकालेगा। इसके लिए यूपी रेरा का पंजीकरण कराया जा रहा है। पंजीकरण होते की योजना लांच हो जाएगी। योजना में सामान्य श्रेणी में 755 भूखंड होंगे। इनका आकार 162 वर्गमीटर से लेकर 290 वर्गमीटर तक है।
सबसे अधिक भूखंड 162 वर्गमीटर श्रेणी में 476 व दो सौ वर्गमीटर श्रेणी में 481 भूखंड हैं। आवासीय भूखंड के अलावा नए साल में औद्योगिक भूखंड की योजना भी निकालने की तैयारी चल रही है। इसके लिए आवासीय सेक्टर में रिक्त भूखंडों को चिह्नित किया जा रहा है।
2009 के बाद दूसरी बड़ी आवासीय योजना
प्राधिकरण ने 2009 में पहली आवासीय भूखंड योजना निकाली थी। इस योजना में 21 हजार भूखंडों का आवंटन किया गया था। इसमें 300 वर्गमीटर से लेकर चार हजार वर्गमीटर तक के भूखंड सेक्टर 18 व 20 में आवंटित किए गए थे। इसके बाद आवासीय योजना में शामिल भूखंडों की संख्या बेहद कम रही। नए साल में 4000 आवासीय भूखंड की योजना दूसरी सबसे बड़ी योजना होगा।
