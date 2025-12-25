गुरुग्राम–ग्रेटर नोएडा नमो भारत रूट में बदलाव की तैयारी, सेक्टर-29 की जमीन और ग्रीन जोन बचाने पर जोर

जागरण संवाददाता, नया गुरुग्राम। नमो भारत (Regional Rapid Transit System) के गुरुग्राम–ग्रेटर नोएडा काॅरिडोर को लेकर एक बार फिर मंथन तेज हो गया है। शहर की कीमती व्यावसायिक जमीन और प्रमुख ग्रीन क्षेत्रों को संभावित नुकसान से बचाने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) को रूट में बदलाव की सिफारिश भेजी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एचएसवीपी ने एनसीआरटीसी से आग्रह किया है कि ऐसा वैकल्पिक रूट चुना जाए, जिससे सेक्टर-29 की महंगी जमीन के साथ-साथ लेजर वैली पार्क और ताऊ देवी लाल वनस्पति उद्यान को नुकसान न पहुंचे। एनसीआरटीसी ने दिल्ली–गुरुग्राम–बावल और गुरुग्राम–फरीदाबाद–ग्रेटर नोएडा रूट के लिए इफको चौक पर इंटरचेंज स्टेशन प्रस्तावित किया है।

ग्रेटर नोएडा रूट के तहत ट्रेन को इफको चौक से सेक्टर-29 होते हुए बीआर अंबेडकर मार्ग, ताऊ देवी लाल पार्क, गोल्फ कोर्स रोड और गुरुग्राम–फरीदाबाद रोड के जरिए आगे ले जाने की योजना है। इस प्रस्तावित अलाइनमेंट में सेक्टर-29 स्थित जीएमडीए की कई एकड़ जमीन प्रभावित हो रही है, जिसकी अनुमानित कीमत दो से तीन हजार करोड़ रुपये बताई जा रही है। इसी को देखते हुए एचएसवीपी ने रूट संशोधन की मांग उठाई है।

एनसीआरटीसी के सामने रखे गए दो वैकल्पिक प्रस्ताव एनसीआरटीसी ने रूट में संभावित बदलाव को लेकर एचएसवीपी और हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन (एचएमआरटीसी) के समक्ष दो विकल्प प्रस्तुत किए हैं। पहले विकल्प में इफको चौक से लेजर वैली पार्क होते हुए बीआर अंबेडकर मार्ग, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और गुरुग्राम–फरीदाबाद रोड तक ट्रेन चलाने का सुझाव है।

इससे ताऊ देवी लाल पार्क सुरक्षित रहेगा, लेकिन सेक्टर-54 स्थित रैपिड मेट्रो स्टेशन से नमो भारत ट्रेन की दूरी करीब 800 मीटर हो जाएगी। दोनों नेटवर्क को जोड़ने के लिए नई मेट्रो लाइन बिछानी होगी, साथ ही रूट की लंबाई भी 2.7 किलोमीटर बढ़ जाएगी।

दूसरे विकल्प के तहत सेक्टर-29 में एचएसवीपी जिमखाना क्लब के पीछे से सेक्टर-53 तक नमो भारत ट्रेन को भूमिगत ले जाने का प्रस्ताव है। इससे सेक्टर-29 की बेहद कम जमीन प्रभावित होगी और ताऊ देवी लाल पार्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हालांकि इस विकल्प पर करीब 1322 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आने का अनुमान है।

राजीव चौक को इंटरचेंज बनाने का सुझाव एचएसवीपी ने इफको चौक की जगह राजीव चौक पर इंटरचेंज स्टेशन बनाने का भी प्रस्ताव रखा है। इसके तहत राजीव चौक से सेक्टर-51 स्थित आर्टेमिस अस्पताल तक ट्रेन को भूमिगत और इसके आगे वजीराबाद रोड व गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से गुरुग्राम–फरीदाबाद रोड तक एलिवेटेड बनाने का सुझाव दिया गया है। हालांकि एनसीआरटीसी अधिकारियों का कहना है कि इस विकल्प में लागत काफी अधिक हो जाएगी।