Noida News: उद्योग लगाने में आनाकानी करने वालों पर YEIDA की गाज, 39 प्लॉट का आवंटन रद

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। चेकलिस्ट जारी होने के बावजूद लीजडीड कराने में आनाकानी कर रहे आवंटियों के खिलाफ यीडा ने सख्त कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने 39 औद्योगिक भूखंडों का आवंटन रद कर दिया है। इन आवंटियों को जल्द ही पत्र भेजकर इसकी सूचना दी जाएगी। उनकी जमा राशि को नियमानुसार कटौती कर वापस कर दिया जाएगा।

प्राधिकरण के रडार पर 91 आवंटी और हैं, जिनका आवंटन रद किया जाएगा। यमुना प्राधिकरण अब तक 3048 औद्योगिक भूखंडों का आवंटन कर चुका है, लेकिन अभी तक मात्र 15 इकाईयों में ही उत्पादन शुरू हो पाया है। अधिकतर औद्योगिक भूखंड खाली हैं। जबकि इन भूखंडों पर औद्योगिक इकाईयों के निर्माण होने के बाद लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा।

भूखंड विकसित कर रजिस्ट्री के लिए चेकलिस्ट जारी होने के बावजूद आवंटी लापरवाही बरत रहे हैं। प्राधिकरण बोर्ड ने चेकलिस्ट जारी होने के बावजूद रजिस्ट्री न कराने वाले आवंटियों को भूखंड आवंटन रद करने का फैसला किया था। 366 ऐसे आवंटियों को चिह्नित कर नवंबर में उन्हें रजिस्ट्री कराने की चेतावनी दी गई थी। इसके बाद 76 आवंटियों ने भूखंड की रजिस्ट्री करा ली। जबकि 58 आवंटियों ने रजिस्ट्री के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी। 45 आवंटियों के शून्य काल या जमीनी विवाद के मामले विचाराधीन हैं। शेष 130 आवंटियों में से 39 का आवंटन प्राधिकरण ने रद कर दिया है।

प्राधिकरण की इस कार्रवाई से आवंटियों को बड़ा झटका लगा है। यीडा सीईओ राकेश कुमार सिंह का कहना है कि 2020 के बाद से प्राधिकरण आवंटियों को लगातार चेकलिस्ट जारी कर रहा है, ताकि वह भूखंड की रजिस्ट्री करा लें। कब्जा लेकर चार साल में उद्योग में उत्पादन शुरू करना अनिवार्य है, लेकिन कई आवंटी चेकलिस्ट जारी कराने के बावजूद रजिस्ट्री कराने में रुचि नहीं ले रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए पहले चरण में 39 भूखंड का आवंटन रद कर दिया गया है। शेष के खिलाफ भी जल्द कार्रवाई की जाएगी