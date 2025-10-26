अब 31 अक्टूबर तक बिल्डर ले सकेंगे छूट का लाभ, नोएडा प्राधिकरण ने बढ़ाया समय

जागरण संवाददाता, नोएडा। अमिताभ कांत कमिटी की सिफारिशें लागू होने के बाद मिली छूट का लाभ बिल्डर 31 अक्टूबर तक ले सकते हैं। पूर्व में यह 24 अक्टूबर तक थी। दीपावली पर छुट्टियों के चलते बैंक बंद होने से पैसा जमा नहीं हो सका। इसकी वजह से यह समयसीमा बढाई गई है। हालांकि, पूर्व में लंबा समय मिलने के बाद भी अधिकांश बिल्डरों ने पैसा जमा करने में रुचि नहीं दिखाई।

बता दें बकाये की 25 प्रतिशत राशि जमा कर घर खरीदारों की रजिस्ट्री हो सकती है। इस छूट में 57 बिल्डर परियोजनाएं आतीं हें। इनमें से 35 बिल्डरों ने 25 प्रतिशत राशि देकर दोबारा किश्त जमा नहीं की। वहीं, 13 बिल्डरों ने आंशिक धनराशि भी जमा नहीं की।