Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    अब 31 अक्टूबर तक बिल्डर ले सकेंगे छूट का लाभ, नोएडा प्राधिकरण ने बढ़ाया समय

    By Pravendra Singh Sikarwar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 09:49 AM (IST)

    दीपावली की छुट्टियों के कारण बैंकों के बंद रहने से बिल्डरों को पैसा जमा करने में दिक्कत हुई। अमिताभ कांत कमेटी की सिफारिशों के बाद मिली छूट का लाभ अब 31 अक्टूबर तक मिलेगा। पहले समय मिलने पर भी कई बिल्डरों ने रुचि नहीं दिखाई। प्राधिकरण ने अब बिल्डरों को 31 अक्टूबर तक का समय दिया है, जिससे 5758 में से 3724 फ्लैट की रजिस्ट्री हो चुकी है और प्राधिकरण को 556.73 करोड़ का राजस्व मिला है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, नोएडा। अमिताभ कांत कमिटी की सिफारिशें लागू होने के बाद मिली छूट का लाभ बिल्डर 31 अक्टूबर तक ले सकते हैं। पूर्व में यह 24 अक्टूबर तक थी। दीपावली पर छुट्टियों के चलते बैंक बंद होने से पैसा जमा नहीं हो सका। इसकी वजह से यह समयसीमा बढाई गई है। हालांकि, पूर्व में लंबा समय मिलने के बाद भी अधिकांश बिल्डरों ने पैसा जमा करने में रुचि नहीं दिखाई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बता दें बकाये की 25 प्रतिशत राशि जमा कर घर खरीदारों की रजिस्ट्री हो सकती है। इस छूट में 57 बिल्डर परियोजनाएं आतीं हें। इनमें से 35 बिल्डरों ने 25 प्रतिशत राशि देकर दोबारा किश्त जमा नहीं की। वहीं, 13 बिल्डरों ने आंशिक धनराशि भी जमा नहीं की।

    छूट का लाभ लेने के लिए 10 बिल्डरों ने सहमति देने के बाद भी रकम जमा नहीं की। इस छूट में 5758 में से 3724 फ्लैट की रजिस्ट्री हो चुकीं हैं। प्राधिकरण को 556.73 करोड़ का राजस्व भी मिला। पैसा जमा कर छूट का लाभ लेने के लिए प्राधिकरण ने अब बिल्डरों को 31 अक्टूबर तक का समय दिया है।

    यह भी पढ़ें- अब बिना तोड़फोड़ के होगा गांवों का विकास, इस जुगाड़ से काम चलाएगा नोएडा प्राधिकरण

    यह भी पढ़ें- यमुना तटबंध पर बनेगी एलिवेटेड रोड, नोएडा एयरपोर्ट को दिल्ली और नोएडा से मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी

    यह भी पढ़ें- बिल्डरों पर और कसेगा नोएडा प्राधिकरण का शिकंजा, दो सोसायटी के बाहर लगी होर्डिंग

    यह भी पढ़ें- नोएडा में आवासीय प्लॉट खरीदारों की बढ़ेगी टेंशन, अथॉरिटी का नया नियम लागू