अब बिना तोड़फोड़ के होगा गांवों का विकास, इस जुगाड़ से काम चलाएगा नोएडा प्राधिकरण

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले गांवों में अब नाली, सड़क, सीवर और जलापूर्ति समेत सभी बुनियादी विकास कार्य एक साथ होंगे। दरअसल, एक ही परियोजना के लिए कई जगहों पर तोड़फोड़ की जरूरत पड़ती है, जिससे अक्सर अन्य सेवाएं बाधित होती हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बार-बार तोड़फोड़ से बचने के लिए विकास कार्यों को एक साथ करने का फैसला लिया गया है। परियोजना विभाग को इससे संबंधित कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं और काम शुरू भी हो चुका है। प्राधिकरण के अनुसार, सेक्टरों की तरह अब क्षेत्र के गांवों में भी सभी बुनियादी सुविधाएं एक साथ मुहैया कराई जाएंगी। जिन गांवों में विकास कार्य शुरू होंगे, वहां सभी काम एक साथ होंगे।

पेयजल पाइपलाइन और सीवर लाइन बिछाने के बाद ही सड़कें और नालियां बनाई जाएंगी, ताकि बाद में तोड़फोड़ से बचा जा सके। वर्तमान में बिजली, पानी, सीवर और परियोजना विभाग अपने स्तर पर विकास कार्य करते हैं, जिससे दिक्कतें आती हैं। प्राधिकरण के एसीईओ सुनील कुमार सिंह ने वर्क सर्किल प्रभारियों को गांव के समग्र विकास के लिए कार्ययोजना बनाने और प्रत्येक गांव का चरणबद्ध तरीके से विकास करने के निर्देश दिए हैं।

इसके लिए सभी विभागों को समन्वय बनाना होगा। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। सीईओ ने अधिसूचित क्षेत्र के गाँवों का विकास सेक्टरों की तर्ज पर करने के निर्देश दिए हैं। इससे ग्रामीणों की शिकायतों का समाधान होगा। प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में 124 से ज़्यादा गाँव आते हैं।