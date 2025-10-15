यमुना तटबंध एलिवेटेड रोड से सुधरेगी कनेक्टिविटी, इस एक्प्रेसवे पर कम होगा दबाव

जागरण संवाददाता, नोएडा। यमुना तटबंध पर एलिवेटेड रोड बनाने की दिशा में नोएडा प्राधिकरण ने एक और कदम बढ़ाया है। हाल ही में औद्योगिक स्थापना आयुक्त (आईडीसी) दीपक कुमार ने प्राधिकरण के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में, नोएडा प्राधिकरण ने यमुना तटबंध रोड पर एलिवेटेड रोड की पूरी परियोजना योजना उनके साथ साझा की। उन्हें बताया गया कि एलिवेटेड रोड की योजना किसी तरह बनाई गई थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बजट की कमी का हवाला देते हुए, इसे राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) घोषित करने की मांग की गई। सिंचाई विभाग से भी जल्द ही एनओसी प्राप्त करने का अनुरोध किया गया। बैठक में बताया गया कि इस सड़क के निर्माण से नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दिल्ली और नोएडा से सीधा जोड़ा जा सकेगा।

इसके अलावा, इससे नोएडा ग्रेटर एक्सप्रेसवे पर यातायात का भार कम होगा, जिस पर वर्तमान में प्रतिदिन 10 लाख से अधिक वाहन चलते हैं, जिससे जाम की संभावना बनी रहती है। हालाँकि, प्राधिकरण इस प्रस्ताव पर शासन स्तर पर पहले ही चर्चा कर चुका है। अब, परियोजना की विस्तृत जानकारी आईडीसी के साथ साझा की गई है। उम्मीद है कि सिंचाई विभाग और सरकार नवंबर तक इस परियोजना पर महत्वपूर्ण कार्रवाई करेंगे।

गौरतलब है कि लोक निर्माण विभाग ने पुश्ता एलिवेटेड रोड के बारे में पहले ही जानकारी मांगी थी। निर्माण स्थल, जरूरतों, प्रारंभिक डिजाइन और कनेक्टिविटी के बारे में जानकारी मांगी गई थी। यह जानकारी जमा कर दी गई है। प्राधिकरण ने बताया कि सरकार लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को सौंपेगी ताकि इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) घोषित किया जा सके।

नामित होने के बाद, सड़क का निर्माण एनएचएआई द्वारा किया जाएगा। नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने यमुना तटबंध पर यूपीडा द्वारा एलिवेटेड रोड का निर्माण करने का निर्णय लिया। निर्माण लागत नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण द्वारा वहन की जाएगी। नोएडा प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में चर्चा के बाद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।

पहले यह एक्सप्रेसवे छह लेन का एलिवेटेड रोड और आठ लेन का ऑन-ग्राउंड होना था, लेकिन अब यह केवल एलिवेटेड होगा। हालांकि, सिंचाई विभाग की एनओसी का इंतजार है, जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) घोषित किया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे छह लेन का एलिवेटेड रोड होगा, जो ओखला बैराज से हरनंदी यमुना होते हुए यमुना एक्सप्रेसवे तक जाएगा।