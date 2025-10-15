Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यमुना तटबंध एलिवेटेड रोड से सुधरेगी कनेक्टिविटी, इस एक्प्रेसवे पर कम होगा दबाव

    By Kundan Tiwari Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 02:52 PM (IST)

    नोएडा प्राधिकरण यमुना तटबंध पर एलिवेटेड रोड बनाने की दिशा में प्रयासरत है। प्राधिकरण ने आईडीसी के साथ परियोजना योजना साझा की और इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग की है। इस सड़क से नोएडा हवाई अड्डे को दिल्ली से सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी और नोएडा-ग्रेटर एक्सप्रेसवे पर यातायात का दबाव कम होगा। सिंचाई विभाग से एनओसी का इंतजार है, जिसके बाद निर्माण कार्य शुरू हो सकता है।

    prefferd source google
    Hero Image

    नोएडा प्राधिकरण यमुना तटबंध पर एलिवेटेड रोड बनाने की दिशा में प्रयासरत है।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। यमुना तटबंध पर एलिवेटेड रोड बनाने की दिशा में नोएडा प्राधिकरण ने एक और कदम बढ़ाया है। हाल ही में औद्योगिक स्थापना आयुक्त (आईडीसी) दीपक कुमार ने प्राधिकरण के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में, नोएडा प्राधिकरण ने यमुना तटबंध रोड पर एलिवेटेड रोड की पूरी परियोजना योजना उनके साथ साझा की। उन्हें बताया गया कि एलिवेटेड रोड की योजना किसी तरह बनाई गई थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बजट की कमी का हवाला देते हुए, इसे राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) घोषित करने की मांग की गई। सिंचाई विभाग से भी जल्द ही एनओसी प्राप्त करने का अनुरोध किया गया। बैठक में बताया गया कि इस सड़क के निर्माण से नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दिल्ली और नोएडा से सीधा जोड़ा जा सकेगा।

    इसके अलावा, इससे नोएडा ग्रेटर एक्सप्रेसवे पर यातायात का भार कम होगा, जिस पर वर्तमान में प्रतिदिन 10 लाख से अधिक वाहन चलते हैं, जिससे जाम की संभावना बनी रहती है।

    हालाँकि, प्राधिकरण इस प्रस्ताव पर शासन स्तर पर पहले ही चर्चा कर चुका है। अब, परियोजना की विस्तृत जानकारी आईडीसी के साथ साझा की गई है। उम्मीद है कि सिंचाई विभाग और सरकार नवंबर तक इस परियोजना पर महत्वपूर्ण कार्रवाई करेंगे।

    गौरतलब है कि लोक निर्माण विभाग ने पुश्ता एलिवेटेड रोड के बारे में पहले ही जानकारी मांगी थी। निर्माण स्थल, जरूरतों, प्रारंभिक डिजाइन और कनेक्टिविटी के बारे में जानकारी मांगी गई थी। यह जानकारी जमा कर दी गई है। प्राधिकरण ने बताया कि सरकार लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को सौंपेगी ताकि इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) घोषित किया जा सके।

    नामित होने के बाद, सड़क का निर्माण एनएचएआई द्वारा किया जाएगा। नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने यमुना तटबंध पर यूपीडा द्वारा एलिवेटेड रोड का निर्माण करने का निर्णय लिया। निर्माण लागत नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण द्वारा वहन की जाएगी। नोएडा प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में चर्चा के बाद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।

    पहले यह एक्सप्रेसवे छह लेन का एलिवेटेड रोड और आठ लेन का ऑन-ग्राउंड होना था, लेकिन अब यह केवल एलिवेटेड होगा। हालांकि, सिंचाई विभाग की एनओसी का इंतजार है, जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) घोषित किया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे छह लेन का एलिवेटेड रोड होगा, जो ओखला बैराज से हरनंदी यमुना होते हुए यमुना एक्सप्रेसवे तक जाएगा।

    यह दिल्ली से नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक सीधी कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगा। इससे तीनों प्राधिकरणों: नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे को लाभ होगा। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम. ने कहा कि बोर्ड में चर्चा के बाद जो भी निर्णय लिया जाएगा, उसे लागू किया जाएगा। यातायात के भार को देखते हुए यह लिंक रोड महत्वपूर्ण है।