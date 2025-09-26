I Love Mahadev : यूपी के इस शहर में हिंदू संगठन ने 'आइ लव महादेव' लिखे होर्डिंग लगवाए, यात्रा निकालने का भी ऐलान

Language
    By Anand Prakash Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 01:43 PM (IST)

    Muzaffarnagar News मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन ने आइ लव महादेव के नाम से शहर में कई होर्डिंग लगवाए हैं। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि यह प्रयास राष्ट्र और हिंदुत्व के सम्मान में किया गया है। सोशल मीडिया पर आइ लव मोहम्मद की मुहिम के बाद यह कदम उठाया गया है। संगठन ने हिंदू एकता यात्रा (महादेव यात्रा) निकालने का ऐलान भी किया है।

    मुजफ्फरनगर में लगा आइ लव महादेव लिखा होर्डिंग। जागरण

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। एक तरफ मुस्लिम वर्ग के युवाओं द्वारा 'आइ लव मोहम्मद' की मुहिम सोशल मीडिया पर चलाई जा रही है, वहीं मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के लोगों ने 'आइ लव महादेव' के नाम से होर्डिंग लगवा दिए हैं। संगठन की तरफ से शहर में कई स्थानों पर 'आइ लव महादेव' के होर्डिंग लगवाए गए हैं। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि राष्ट्र और हिंदुत्व के सम्मान में यह प्रयास किया गया है। जल्द ही हिंदू एकता यात्रा (महादेव यात्रा) भी निकाली जाएगी। उधर, एसएसपी के आदेश पर कुछ समय बाद होर्डिंग हटवा दिए गए।

    बता दें कि सोशल मीडिया पर 'आइ लव मोहम्मद' लिखे पोस्टर और स्लोगन आदि वायरल हो रहे हैं। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का भी इसको लेकर बयान आया था। पिछले दिनों बागपत जिले में 'आइ लव मोहम्मद' लिखे पोस्टर लेकर जुलूस भी निकाला गया था। कई अन्य स्थानों पर ऐसे ही मामले सामने आए थे।

    उधर, एक दिन पहले ही मुहल्ला अबुपुरा में राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के राष्ट्रीय संयोजक संजय अरोड़ा के कैंप कार्यालय पर पदाधिकारियों ने बैठक कर निर्णय लिया कि शहर के साथ ही जिलेभर में और देशभर के 23 राज्यों में उनके संगठन के पदाधिकारी 'आइ लव महादेव' के होर्डिंग लगवाएंगे और हिंदू एकता यात्रा (महादेव यात्रा) भी निकाली जाएंगी।

    शुक्रवार को सुबह से ही शहर में शिवचौक, महावीर चौक, जानसठ रोड पर बस स्टैंड, सरकुलर रोड, अहिल्याबाई चौक समेत कई स्थानों पर 'आइ लव महादेव' के होर्डिंग लगवा दिए।

    संगठन के राष्ट्रीय संयोजक संजय अरोड़ा ने बताया कि आगामी 6 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर में नगर पालिका (टाउन हाल) प्रांगण से हिंदू एकता यात्रा (महादेव यात्रा) का भी आयोजन किया जाएगा। राष्ट्र और हिंदुत्व के सम्मान में ही होर्डिंग लगवाने और हिंदू एकता यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। वर्तमान परिस्थिति में समस्त हिंदुओं को एकजुट होने की आवश्यकता है, जाति-बिरादरी में बंटने से बचना है।

    उधर, एसएसपी संजय कुमार वर्मा का कहना है कि इस तरह के होर्डिंग लगाए जाने की जानकारी मिली थी, संगठन के पदाधिकारियों से बात की गई, सभी होर्डिंग हटवा दिए गए हैं। उनसे कहा है कि भविष्य में ऐसी होर्डिंग न लगवाएं।

