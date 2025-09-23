इमरान मसूद बोले- मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं आई लव मोहम्मद, पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट मैच पर यह कहा

Saharanpur News कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता की बात करते हुए आई लव मोहम्मद कहा। उन्होंने भारत-पाक क्रिकेट मैच का विरोध किया। केंद्र सरकार पर निशाना साधा। आरोप लगाया कि सरकार की गलत नीतियों के कारण पाकिस्तान मजबूत हो रहा है। इसके चलते उनके सेनाध्यक्ष के स्वागत के लिए अमेरिका में रेड कारपेट बिछाए गए।

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि 'मुझे संविधान ने अपना धर्म मानने और उसका पालन करने की आजादी दी है। इसलिए मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं 'आई लव मोहम्मद।' इमरान मसूद ने इलेक्ट्रानिक मीडिया से बातचीत के दौरान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 'वह कौन होते हैं, मुझे मेरे धर्म का पालन करने से रोकने वाले।' सांसद का यह बयान सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें