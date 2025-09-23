इमरान मसूद बोले- मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं आई लव मोहम्मद, पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट मैच पर यह कहा
Saharanpur News कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता की बात करते हुए आई लव मोहम्मद कहा। उन्होंने भारत-पाक क्रिकेट मैच का विरोध किया। केंद्र सरकार पर निशाना साधा। आरोप लगाया कि सरकार की गलत नीतियों के कारण पाकिस्तान मजबूत हो रहा है। इसके चलते उनके सेनाध्यक्ष के स्वागत के लिए अमेरिका में रेड कारपेट बिछाए गए।
जागरण संवाददाता, सहारनपुर। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि 'मुझे संविधान ने अपना धर्म मानने और उसका पालन करने की आजादी दी है। इसलिए मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं 'आई लव मोहम्मद।'
इमरान मसूद ने इलेक्ट्रानिक मीडिया से बातचीत के दौरान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 'वह कौन होते हैं, मुझे मेरे धर्म का पालन करने से रोकने वाले।' सांसद का यह बयान सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है।
पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ियों की मैच के दौरान की गई नापाक हरकतों पर इमरान मसूद ने कहा कि हम तो पहले दिन से ही भारत पाक क्रिकेट मैच के लिए मना कर रहे थे, लेकिन सरकार ने नहीं माना क्योंकि इनका अपना मकसद होता है। कभी सोचा कि मैच से उन बहनों पर क्या गुजरी होगी जिनका सिंदूर उजड़ गया।
इमरान मसूद ने आरोप लगाया कि मैच के लिए प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को संबोधन का समय भी बदल दिया। खत्म होने की कगार पर पहुंचे पाकिस्तान को सरकार की गलत नीतियों के कारण इतना मजबूत बना दिया कि उनके सेनाध्यक्ष के स्वागत के लिए अमेरिका में रेड कारपेट बिछाए जा रहे हैं।
आजम खान की रिहाई पर सपाइयों ने जताई खुशी
जागरण संवाददाता, सहारनपुर। पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की 23 माह बाद जेल से रिहाई होने पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। अंबाला रोड स्थित सपा जिला कार्यालय पर जिलाध्यक्ष चौधरी अब्दुल वाहिद ने न्यायपालिका के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि आखिरकार सच्चाई की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका पर हमारा पूर्ण विश्वास है और आजम खान की रिहाई से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है तथा वह जल्द ही कार्यकर्ताओं के बीच होंगे। इस दौरान पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष विजेश शर्मा, रतन यादव, हाजी नूरआलम, मोहर्रम अली पप्पू आदि मौजूद रहे।
